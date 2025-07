Assegnazione provvisoria 2025, ecco come si comporta l’algoritmo per il comune di ricongiungimento in caso di più classi di concorso.

Assegnazione provvisoria 2025, ecco come si comporta l’algoritmo per il comune di...

Una docente di ruolo in A027, ma anche con abilitazione a cascata in A026, A020, A047, ci chiede se può richiedere assegnazione provvisoria provinciale verso il comune di ricongiungimento dove risiede il coniuge per tutte le classi di concorso che possiede. Ci chiede quante domande deve presentare e soprattutto come funziona l’algoritmo dell’assegnazione provvisoria al momento dell’esito della sede assegnata.

Assegnazione provvisoria per più discipline

Incominciamo con il dire che per potere richiedere assegnazione provvisoria per altre discipline oltre quella di titolarità, su altro ordine di scuola o su altro grado di istruzione, bisogna avere già superato l’anno di prova e possedere il titolo specifico di abilitazione all’insegnamento delle altre discipline richieste. Abilitazioni e superamento anno di prova vannno dichiarati negli allegati della domanda di mobilità annuale.

Mentre è possibile chiedere l’insegnamento di altre classi di concorso sullo stesso grado di istruzione a prescindere dal superamento dell’anno di prova, ma essendo in possesso dell’abilitazione specifica di insegnamento.

Nel caso specifico la docente titolare su A027, potrà richiedere assegnazione provvisoria anche per A020, A026 e A047, anche qualora non avesse superato l’anno di prova in A027, ma possedendo l’abilitazione, anche se a cascata, per A026, A020 e A047.

Ai senti dell’art.7, comma 8, del CCNI utilizzazioni 2025-2028 (contratto ancora in bozza e da definire nelle prossime ore), bisogna sapere che l’assegnazione provvisoria sarà disposta con le seguenti modalità:

l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso o tipo di posto precede quella dei titolari tra gradi o classi di concorso o tipo di posto diversi;

l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza ;

; le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza, sulla base della graduatoria redatta ai fini del ricongiungimento.

Ordine di preferenza classi di concorso

Bisogna sapere che nella sezione M della domanda di assegnazione provvisoria 2025/2026, al punto 29 sarà possibile inserire le altre classi di concorso per cui si ha titolo di abilitazione.

Come funziona l’algoritmo

Cerchiamo di spiegare come funziona l’algoritmo sugli esiti delle assegnazioni provvisorie 2025-2026. Per quanto suddetto, possiamo dire che se nel comune X di ricongiungimento non dovessero esserci posti disponibili di A027, prima di passare ad altri comuni della provincia, diversi da quello di ricongiungimento, sempre per la classe di concorso A027, il sistema cerca di trovare la disponibilità per A020, A026 e A047 per il comune X di ricongiungimento. Dunque viene data priorità al comune di ricongiungimento piuttosto che alla classe di concorso di titolarità.