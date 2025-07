Assegnazione provvisoria e utilizzazione anno scolastico 2025/2026: tempi, requisiti e deroghe dopo la firma del CCNI

Il 10 luglio del 2025 è stato sottoscritto il contratto integrativo concernente, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27 e 2027/28.

Tempi e modalità

Da quando si legge nei siti dei sindacati di categoria, la domanda va presentata nell’arco di tempo che va da lunedì 14 a venerdì 25 luglio, in modalità telematica per i docenti di ruolo, mentre in modalità cartacea per i docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, per il personale ATA e per il personale educativo.

Requisiti

Possono presentate la domanda di assegnazione provvisoria per una sola provincia, per un massimo di venti preferenze e indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

• Nell’anno scolastico 2024/2025 hanno completato un triennio di servizio nella stessa sede, superando il vincolo triennale.

• Assunti nell’anno scolastico 2023/24 pur se soggetti al vincolo triennale, rientrano nelle deroghe previste dal CCNL 2019/2021

• Assunti da GPS sostegno che hanno superato l’anno di prova e rientrano nelle deroghe del CCNL 2019/21;

• Rientranti nelle deroghe previste dal CCNL 2019/2021.

• Sono risultati vincitori del concorso PNRR 1 assunti con contratto a tempo purché abbiano già conseguito l’abilitazione.

Deroghe

Possono fare domanda di assegnazione provvisoria i docenti, che pur rientrando nel vincolo triennale, usufruiscono di una delle seguenti deroghe:

• Genitore di figlio o figlia che compie sedici anni entro il 31 dicembre del 2025;

• Figlio o figlia di genitore ultra sessantacinquenne che compie gli anni entro il 31 dicembre del 2025;

• Usufruisce dell’art. 33 commi 3, 5 e 6 della legge 104/1992;

• Usufruisce dell’art. 21 della legge 104/1992 con un grado d’invalidità superiore ai due terzi;

• Coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile.

Ulteriori deroghe

Sono derogati dal vincolo anche i docenti che fruiscono dall’art. 42 del D.lgs. 151/2001 nell’ordine di seguito indicato:

Coniuge, parte di un’unione civile o convivente, di fatto, di soggetto con disabilità grave; Padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1); Uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2); Uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3); Parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

Motivazioni

I docenti possono fare domanda, a condizione di rientrare in uno dei seguenti motivi:

• Ricongiungimento a figli minori, coniuge, convivente o genitore;

• Gravi esigenze di salute documentate;

• Situazioni familiari particolari (es. disabilità grave ai sensi della Legge 104/92).

Inoltre possono fare domanda i docenti che rientrano in una delle seguenti deroghe al vincolo triennale:

• Genitori di figli sedicenni entro il 31 dicembre del 2025;

• Figli di genitori ultra sessantacinquenne entro il 31 dicembre 2025;

• Docenti con disabilità grave o che assistono familiari disabili.

Preferenze richiedibili

I docenti, nel presentare la domanda di assegnazione provvisoria, possono indicare fino a 20 preferenze. Fermo restante che è obbligatorio indicare il comune di ricongiungimento come prima preferenza.

Utilizzazioni

Possono fare la domanda di utilizzazione i docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

• Senza sede definitiva a seguito della mobilità;

• Appartengono a una classe di concorso in esubero provinciale, a seguito di contrazione degli organici;

• In soprannumero e quindi perdenti posto e trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata volta a voler rientrare nella sede di titolarità;

• Titolari su posto comune in possesso della specializzazione sul sostegno;

• In possesso di altra classe di concorso e relativa abilitazione;

• In possesso di specializzazione su indirizzi didattici particolari (es. Montessori) o che intendono insegnare nelle scuole serali, carcerarie, o ospedaliere;

• Docenti di scuola primaria su posto comune con titolo di studio in inglese che intendono insegnare lingua inglese.

Utilizzazione e vincolo triennale

L’utilizzazione oltre a non interrompere la continuità e il vincolo triennale, garantisce il punteggio spettante sia sul servizio sia sulla continuità.



Vantaggi previsti

L’utilizzazione di fatto rappresenta uno strumento utile per i docenti per i seguenti motivi:

• Mantiene la continuità lavorativa;

• Evita eventuali trasferimenti definitivi dalla sede di titolarità;

• Valorizzare le competenze professionali;

• Preserva il punteggio per eventuali successive mobilità.