Assegnazioni provvisorie, può essere richiesta per altre classi di concorso in cui si ha abilitazione

Una docente X ci chiede se può richiedere l’assegnazione provvisoria 2026/2027 oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per cui si possiede abilitazione.
L’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere
richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri
il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I.
mobilità, ovvero per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di
specializzazione, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo
speciale o di indirizzo didattico differenziato.
La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di
istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di
concorso di titolarità. Il servizio prestato in assegnazione provvisoria su posti di sostegno e posti di
tipo speciale concorre ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di servizio su tale tipologia di
posti. L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella
per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione, secondo l’ordine previsto dalla
sequenza operativa.
Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di
appartenenza o per altra classe di concorso di cui si possieda la specifica abilitazione nei confronti
del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2026/2027.
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché
ricorra uno dei seguenti motivi: