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Prima Ora | notizie del 9 luglio

Docenti
09.07.2026
Aggiornato alle 18:07

Assegnazioni provvisorie 2026, contratto firmato: quali deroghe? Rivedi la Diretta

Redazione
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Indice
La diretta della Tecnica risponde live
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Sottoscritta definitivamente l’ipotesi di contratto integrativo su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie relative a personale docente, educativo e ATA. La notizia è arrivata al termine dell’informativa ai sindacati da parte del Ministero.

La diretta della Tecnica risponde live

Per conoscere tutte le ultime, le informazioni utili, le deroghe e i vincoli, siamo stati in diretta alle ore 17:00 con Attilio Varengo, segretario nazionale Cisl Scuola. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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Assegnazioni provvisorieCisl Scuolautilizzazioni e assegnazioni provvisorie

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