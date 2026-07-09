Assegnazioni provvisorie 2026, contratto firmato: quali deroghe? Rivedi la Diretta

Sottoscritta definitivamente l’ipotesi di contratto integrativo su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie relative a personale docente, educativo e ATA. La notizia è arrivata al termine dell’informativa ai sindacati da parte del Ministero.

La diretta della Tecnica risponde live

Per conoscere tutte le ultime, le informazioni utili, le deroghe e i vincoli, siamo stati in diretta alle ore 17:00 con Attilio Varengo, segretario nazionale Cisl Scuola. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.