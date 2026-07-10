Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, compila la domanda con l’esperto – PRENOTA LA TUA CONSULENZA

È stato sottoscritto in via definitiva il contratto integrativo su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, e da oggi, 10 luglio, prende ufficialmente il via la finestra per la presentazione delle domande. Il personale docente ed educativo potrà infatti inoltrare l’istanza dal 10 al 21 o 23 luglio (per i docenti e il personale educativo), in attesa delle conferme definitive da parte del MIM. Per chi ha dubbi su come muoversi, La Tecnica della Scuola mette a disposizione anche un servizio di consulenza personalizzata con un esperto.

La consulenza personalizzata con l’esperto

La Tecnica della Scuola organizza sessioni online di consulenza personalizzata dedicate proprio a utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Il professor Lucio Ficara, in collegamento live su piattaforma Zoom, seguirà un piccolo gruppo di persone per un’ora, chiarendo ogni aspetto della compilazione e rispondendo ai quesiti specifici di ciascun partecipante. Gli appuntamenti disponibili, al costo di 40,00 euro l’uno, sono fissati per l’11, il 13, il 14, il 15 e il 18 luglio. I posti sono limitati: la prenotazione è già aperta sul sito dei corsi de La Tecnica della Scuola.