Registrati
Diretta video

Prima Ora | notizie del 10 luglio

Docenti
10.07.2026

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, compila la domanda con l’esperto – PRENOTA LA TUA CONSULENZA

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
La consulenza personalizzata con l'esperto

È stato sottoscritto in via definitiva il contratto integrativo su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, e da oggi, 10 luglio, prende ufficialmente il via la finestra per la presentazione delle domande. Il personale docente ed educativo potrà infatti inoltrare l’istanza dal 10 al 21 o 23 luglio (per i docenti e il personale educativo), in attesa delle conferme definitive da parte del MIM. Per chi ha dubbi su come muoversi, La Tecnica della Scuola mette a disposizione anche un servizio di consulenza personalizzata con un esperto.

La consulenza personalizzata con l’esperto

La Tecnica della Scuola organizza sessioni online di consulenza personalizzata dedicate proprio a utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Il professor Lucio Ficara, in collegamento live su piattaforma Zoom, seguirà un piccolo gruppo di persone per un’ora, chiarendo ogni aspetto della compilazione e rispondendo ai quesiti specifici di ciascun partecipante. Gli appuntamenti disponibili, al costo di 40,00 euro l’uno, sono fissati per l’11, il 13, il 14, il 15 e il 18 luglio. I posti sono limitati: la prenotazione è già aperta sul sito dei corsi de La Tecnica della Scuola.

PRENOTA LA TUA CONSULENZA

Assegnazioni provvisorie

Assegnazioni provvisorie 2026, Gilda: sottoscritto contratto ma chiediamo ulteriore intervento per genitorialità

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, fare attenzione alla modulistica per i docenti di ruolo a tempo determinato

Assegnazioni provvisorie 2026, LIVE TUTORIAL compilazione domanda, la piattaforma con tutte le sezioni – DIRETTA ore 15:00

Assegnazioni provvisorie 2026: domande per i docenti al via da domani 10 luglio alle ore 15,00, per gli Ata dal 23 luglio

Assegnazioni provvisorie 2026, contratto firmato: quali deroghe? Rivedi la Diretta

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Assegnazioni provvisorie 2026, Gilda: sottoscritto contratto ma chiediamo ulteriore intervento per genitorialità

Redazione

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, compila la domanda con l’esperto – PRENOTA LA TUA CONSULENZA

Redazione

Finalmente a casa

I lettori ci scrivono

Diritti e doveri del docente: come affrontare con consapevolezza le situazioni scolastiche più complesse

Redazione
vai alla ricerca avanzata