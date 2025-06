Assegnazioni provvisorie: i docenti immobilizzati chiedono il rispetto delle regole

Siamo un gruppo di docenti siciliani che viviamo la condizione di essere titolari in Istituti scolastici in province o in regioni lontane dalle nostre residenze e soprattutto dalle nostre famiglie.

Come ogni anno inoltriamo la domanda per la mobilità annuale per poterci ricongiungere con le nostre famiglie, in considerazione che i trasferimenti sperati non sono andati a buon fine.Il mancato rispetto delle fasi delle Assegnazioni provvisorie interprovinciali come è accaduto lo scorso anno in Sicilia ha causato la negazione del diritto al ricongiungimento familiare, diritto tutelato e garantito dalla nostra Costituzione.

Per tali motivi chiediamo il rispetto delle fasi relative alle assegnazioni provvisorie interprovinciali, ai sensi della normativa vigente e del Contratto Collettivo Nazionale, su tutte le cattedre disponibili dell’organico di fatto effettuando gli scorrimenti sulle cattedre che si rendono disponibili dopo la prima fase delle assegnazioni.



Salvatore Cascone e altri docenti immobilizzati