Assemblea Nazionale Aici sulle fondazioni e gli istituti di cultura

Si svolgerà giovedì 30 Marzo, a Roma, a Palazzo Valentini, la sessione pubblica dell’Assemblea Nazionale dell’AICI (Associazione delle Istituzioni culturali italiane), forte di 150 iscritti tra fondazioni e istituti culturali.

La relazione introduttiva sarà svolta dal presidente uscente, l’ex ministro Valdo Spini che ha dichiarato: “Voglio dedicare questa assemblea ai giovani e alle giovani italiani. Se al decremento demografico in atto sommiamo i 250.000 giovani laureati all’anno (secondo talune fonti addirittura 400.000) che vanno all’estero perché i nostri salari sono più bassi, ci rendiamo conto che siamo di fronte a una vera emergenza per quanto attiene al lavoro intellettuale. Come Aici avevamo sottoposto al precedente governo un progetto per contratti di ricerca di post dottorato presso i nostri istituti e le nostre fondazioni, che rappresenterebbe un contributo a combattere questa tendenza negativa. Intendiamo riproporlo al nuovo governo“.

Questo il programma dell’Assemblea dell’Aici che ha per titolo: Le fondazione e gli istituti di cultura italiani: realtà e prospettive.

Valdo Spini, presidente Aici, Relazione introduttiva

Sergio Scamuzzi, Istituto Gramsci Piemontese, Lavorare sulle fonti della storia della Repubblica con l’Università e il CNR

Simona Ferrantin, Isacem – Istituto Paolo VI, La rete dell’Aici: caratteristiche e potenzialità di sviluppo

Daniela Mazzucca,Fondazione Giuseppe Di Vagno, Fondazioni, cultura, territori

Giuseppe Parlato, Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, Le fondazioni nella società che cambia

Intervento del capo di gabinetto del Ministro della Cultura, Francesco Gilioli.

In streaming sulla pagina FB di AICI