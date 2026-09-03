Assicurazione sanitaria per il personale delle scuole, degli educandati statali e del Ministero dell’Istruzione e del Merito

Con l’anno 2026, avrebbe dovuto prendere il via l’assicurazione sanitaria per tutto il personale scolastico a seguito della sottoscrizione del CCNI del 29 dicembre del 2025 tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e i sindacati di categoria.



Detto contratto, in riscontro all’art. 14 comma 6 del decreto 25 del 2025, ha recepito l’istituzione del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della Scuola dal 2026 fino al 2029.



Qualora non dovesse essere rispettata la data d’inizio, il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha dichiarato che in ogni caso l’assicurazione sanitaria avrà la durata di 4 anni.

Modalità di adesione

La modalità di adesione all’assicurazione sanitaria è a carattere volontario su richiesta del lavoratore il cui modello sarà predisposto dal Ministero o dal gruppo appaltante che si è aggiudicata la gara promossa dalla Consip per conto del Ministro dell’Istruzione e del Merito.

Chi può partecipare

Al servizio assicurativo integrativo delle spese sanitarie possono partecipare esclusivamente i dipendenti che prestano servizio nelle Istituzioni Scolastiche e Educative Statali, sia nel ruolo di docente sia in quello dei profili ATA con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2027), i dirigenti scolastici, il personale educativo dei convitti e i dipendenti del Ministero dell’Istruzione del Merito.

Prestazioni assicurative previste

L’assicurazione sanitaria all’atto della sua attivazione assicura agli aventi diritto:

• I ricoveri per grandi interventi chirurgici e per gravi eventi morbosi,

• Nei 90 giorni precedenti e successivi al ricovero gli accertamenti; diagnostici, le visite specialistiche e le prestazioni mediche correlate;

• La prevenzione di accertamenti cardiovascolare e oncologica, differenziati per genere;

• I ricoveri per parto naturale e cesareo;

• La prevenzione odontoiatrica e le prestazioni per impianti osteointegrati;

• Gli interventi di chirurgia plastico-ricostruttiva necessari a seguito d’infortunio o interventi demolitivi avvenuti durante la copertura assicurativa;

• Gli esami diagnostici.

Prestazioni non previste :

L’assicurazione sanitaria non interviene per le cure e gli interventi volti a eliminare o correggere difetti fisici o malformazioni preesistenti, le malattie mentali e i disturbi psichici, gli infortuni derivanti da atti dolosi dell’assistito come abuso di psicofarmaci, gli infortuni causati dalla pratica di sport aerei, o sport praticati a livello professionale, prestazioni puramente estetiche, le pratiche di fecondazione artificiale, i ricoveri in case di riposo, le protesi dentarie, le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, atti violenti o aggressioni cui l’assistito abbia partecipato attivamente, i quali abbiano finalità politiche o sociali.