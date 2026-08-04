Assicurazione sanitaria personale scolastico: beneficiari, come aderire, prestazioni e durata

Con il decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025 è stata istituita l’assicurazione sanitaria per il personale scolastico, con l’obiettivo di garantire la copertura assicurativa delle spese sanitarie dei lavoratori del settore per quattro anni, dal 2026 al 2029.

La gestione del servizio, affidata a seguito di una gara d’appalto promossa da Consip per conto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è stata aggiudicata al raggruppamento costituito da Uni Salute S.p.A., Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. e Poste Assicura S.p.A., per un importo complessivo di 320 milioni di euro riferito all’intero quadriennio 2026/2029.

Beneficiari

Del servizio di assicurazione sanitaria personale scolastico potranno beneficiare non solo il personale scolastico di ruolo e il personale con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ma anche i dirigenti scolastici, il personale educativo dei convitti e i dipendenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Prestazioni previste

Secondo il capitolato definito dalla gara d’appalto, alcune prestazioni sono interamente a carico dell’ente, mentre altre prevedono una compartecipazione dell’interessato. Sono a carico dell’ente:

• i ricoveri per grandi interventi chirurgici e per gravi eventi morbosi;

• gli accertamenti diagnostici, le visite specialistiche e le prestazioni mediche correlate, effettuati nei 90 giorni precedenti e successivi al ricovero;

• le terapie necessarie per le patologie oncologiche e cardiologiche;

• i ricoveri per parto naturale e cesareo;

• la prevenzione odontoiatrica e le prestazioni per impianti osteointegrati;

• gli interventi di chirurgia plastico-ricostruttiva necessari a seguito di infortunio o di interventi demolitivi avvenuti durante il periodo di copertura assicurativa;

• gli esami diagnostici.

Prestazioni non coperte dall’assicurazione sanitaria

Non rientrano invece tra le prestazioni assicurative:

• le cure e gli interventi volti a eliminare o correggere difetti fisici o malformazioni preesistenti al momento dell’adesione;

• le malattie mentali e i disturbi psichici, tranne i casi legati alla copertura per non autosufficienza;

• gli infortuni derivanti da atti dolosi dell’assistito, come quelli legati a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, e le relative malattie correlate;

• gli infortuni causati dalla pratica di sport aerei, gare motoristiche o sport praticati a livello professionale;

• le prestazioni con finalità puramente estetiche;

• gli accertamenti e le pratiche di fecondazione artificiale;

• i ricoveri in case di riposo;

• le protesi dentarie e le cure delle paradontopatie, salvo quanto espressamente previsto per l’implantologia e la prevenzione, già coperte dall’assicurazione;

• le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari e di atti violenti o aggressioni a cui l’assistito abbia partecipato attivamente per finalità politiche o sociali;

• gli eventi naturali.

Tariffario agevolato

Per il personale rientrante nell’assicurazione sanitaria personale scolastico è prevista l’attivazione di un tariffario agevolato per le prestazioni sanitarie, valido non solo presso le strutture pubbliche ma anche presso le strutture private convenzionate. Di queste agevolazioni potranno beneficiare anche i familiari degli assicurati.

Come aderire all’assicurazione sanitaria

L’adesione al fondo di assistenza sanitaria integrativa per il personale scolastico non è automatica: va attivata attraverso una manifestazione esplicita di volontà da parte del personale, accedendo a un’apposita area riservata tramite SPID o CIE.

Durata della scelta

La durata dell’assicurazione sanitaria personale scolastico varia in base allo stato giuridico del personale. In particolare:

• per il personale docente, educativo e ATA di ruolo, l’adesione resta valida per l’intero quadriennio;

• per il personale docente, educativo e ATA con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al 30 giugno (termine delle attività didattiche), l’adesione necessita di rinnovo al conferimento del nuovo contratto;

• per i dirigenti scolastici;

• per i funzionari del Ministero dell’Istruzione e del Merito;

• per il personale scolastico operante all’estero.