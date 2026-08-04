Studente 15enne italiano in carcere a Malta da 70 giorni per procurato allarme bomba a scuola, il padre: “Condizioni allarmanti”

“Mio figlio, un 15enne italiano, è in isolamento da 70 giorni nel carcere minorile Coors a Malta. Le sue condizioni sono allarmanti”: questo il racconto di oggi, all’Ansa, del padre di un ragazzo “arrestato il 25 maggio scorso dalle autorità maltesi”.

L’arresto per procurato allarme

Come riporta Il Quotidiano Nazionale l’arresto sarebbe scattato in seguito alle indagini per un allarme bomba lanciato all’interno di una scuola secondaria di Mosta, secondo quanto riportato da Malta Today all’epoca dei fatti.

Dopo la telefonata effettuata da una voce maschile, nell’istituto erano intervenute le forze di sicurezza per verificare la presenza di eventuali ordigni mentre gli studenti erano stati evacuati. Il giovanissimo era stato fermato dopo poche ore con l’accusa di procurato allarme.

Le condizioni del ragazzo

“Nostro figlio per 4 giorni è stato detenuto in isolamento presso la divisione 6 del carcere per adulti, dove per il forte stress si è autolesionato. Trasferito presso il carcere minorile ha trascorso 35 giorni chiuso 22 ore al giorno, costretto a mangiare in piedi e per 3 giorni a nutrirsi con le mani perché nessuno si è preoccupato di fornirgli delle posate”, spiega il padre del 15enne, come riporta Il Messaggero.

La vicenda è attualmente all’esame delle competenti autorità giudiziarie maltesi e la prossima udienza calendarizzata per il 19 agosto.

La Farnesina si sta muovendo

L’Ambasciata a La Valletta, in raccordo con la Farnesina, segue il caso in costante contatto con i genitori che hanno incontrato anche ieri, fornendo ogni possibile assistenza. L’Ambasciata – rende noto la Farnesina – ha in più occasioni sollevato il caso con le autorità locali, ha effettuato una visita al ragazzo il 26 giugno e domani ne è prevista un’altra nel penitenziario.