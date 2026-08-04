Posizioni economiche ATA, risolto il nodo delle risorse: i pagamenti dovrebbero essere sbloccati a breve

Potrebbero sbloccarsi a breve le procedure e i pagamenti relativi alle nuove posizioni economiche del personale ATA. La questione è stata nuovamente sollevata dalla FLC CGIL nel corso dell’incontro di informativa tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali dedicato al contingente delle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2026/2027.

Risolti i problemi di copertura finanziaria

Durante il confronto, il sindacato ha chiesto al Ministero di accelerare le operazioni necessarie per consentire l’erogazione delle somme al personale collocato in posizione utile nelle graduatorie per l’attribuzione del beneficio.

Secondo quanto riferito dalla FLC CGIL, la Direttrice generale per il personale scolastico, Maria Assunta Palermo, avrebbe comunicato che le criticità relative alla copertura finanziaria sono state risolte. Un passaggio che dovrebbe permettere di superare lo stallo registrato nei mesi scorsi e di avviare le successive fasi amministrative.

Decorrenza richiesta dal 1° settembre 2024

Per il sindacato resta centrale il riconoscimento del beneficio economico con decorrenza dal 1° settembre 2024, così come previsto dall’accordo sottoscritto.

L’obiettivo è garantire che il personale avente diritto riceva non soltanto l’attribuzione della posizione economica, ma anche gli arretrati maturati dalla data stabilita.

Possibile convocazione già nei prossimi giorni

Una specifica informativa tra Ministero e organizzazioni sindacali potrebbe essere convocata già nel corso della prossima settimana.

L’incontro dovrebbe servire a definire le modalità operative per l’erogazione delle somme e per l’avvio delle ulteriori procedure previste dal bando.