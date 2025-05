Assistenza sanitaria integrativa: il Ministro la finanzia sottraendo 65 milioni all’anno ai fondi delle scuole

Arriva per il personale scolastico l’assicurazione sanitaria integrativa: lo prevede l’art. 14 del DL n. 25/2025.

La concreta applicazione della novità è subordinata però alla sottoscrizione di un apposito contratto fra Ministero e sindacati.

E, nei giorni scorsi, sulla materia è iniziato un confronto che si preannuncia complesso e dall’esito incerto.

“La disposizione – spiega la Flc-Cgil nel proprio sito – prevede l’utilizzo di 65 milioni di euro per gli anni 2026/27/28/29 (sottratti al fondo di funzionamento delle scuole) per l’affidamento ad un operatore privato di un servizio di copertura assicurativa integrativa del personale scolastico”.

Per il momento, sottolinea il sindacato guidato da Gianna Fracassi, non sono state però fornite informazioni riguardo, ad esempio, il tipo di prestazioni mediche fornite o il livello di copertura delle spese garantito ai lavoratori.

Nel corso dell’incontro di qualche giorno addietro la segretaria Gianna Fracassi ha evidenziato diverse criticità:

la norma ha demandato la regolazione di questa materia mediante un contratto integrativo nazionale mentre la sede deputata a trattare materie attinenti il welfare dovrebbe essere il CCNL (il cui tavolo di trattativa è attualmente aperto presso l’Aran);

le risorse stanziate non solo sono insufficienti rispetto alla specificità e alla numerosità del comparto, ma vengono addirittura sottratte alle scuole per necessità primarie legate al funzionamento didattico e amministrativo delle stesse;

non c’è alcuna garanzia che il sistema sia inclusivo e cioè rivolto a tutti gli addetti, compreso tutto il personale a tempo determinato.

Per ora il Ministero non ha risposto ai dubbi emersi, riservandosi di approfondire la materia e di fornire chiarimenti in un prossimo incontro.