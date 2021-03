Assunzione docenti 2021, il Piano della Lega

L’immissione in ruolo straordinaria di docenti precari su 60.000 nuovi posti in organico di diritto da effettuarsi in una o più tranche a seconda degli stanziamenti del Tesoro (che dovrebbero aggiungersi alla copertura di altrettanti posti vacanti), di cui si sta parlando tanto insistentemente in questi giorni come avverrà se avverrà?

È questa la domanda più ricorrente che arriva da migliaia di docenti precari della scuola che aspettano da molti anni di veder stabilizzata la loro posizione lavorativa.

Forse una risposta a questa domanda potremmo trovarla all’interno del DDL 1920 presentato in Senato il 6 agosto 2020 dal Senatore Mario Pittoni della Lega e che è stato assegnato alla Commissione Cultura il 6 marzo 2021 e che prevede un maxipiano organico di stabilizzazione per avere tutti gli insegnanti in servizio il primo settembre 2021 come è nell’auspicio di tutti famiglie e studenti e come è stato più volte dichiarato anche dallo stesso Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

Oltre all’immissione in ruolo degli insegnanti inseriti in GAE e nelle Graduatorie di merito dei concorsi ordinari e riservati le cui graduatorie sono ancora valide e salvaguardando l’istituto della call veloce, di cui alla legge 159/2019 le assunzioni del maxipiano del governo Draghi potrebbero prevedere l’ordine indicato dal DDL 1920.

Non dovrebbero essere previste graduatorie nazionali di immissione in ruolo come nel maxipiano di cui alla 107/2015 come qualcuno teme.

Ovviamente questa è solo un’ipotesi, nelle prossime settimane potremmo avere notizie più dettagliate.

Il piano di immissioni in ruolo del Governo prevede il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali rappresentative che del reclutamento di tipo emergenziale attraverso graduatorie avevano posto in essere una lunga vertenza con l’ex Ministra Lucia Azzolina che era chiusa a qualsiasi immissioni in ruolo che non fosse concorsuale, cosa che, come sostenuto da più parti, non garantisce affatto la meritocrazia.

Il Piano di cui parla Pittoni nel suo disegno di legge si articola in 17 punti e prevede l’assunzione, nell’ordine, di altrettante categorie di precari partendo dai docenti di seconda fascia (prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze-GPS) con tre anni di servizio nella scuola statale, per passare ai docenti di terza fascia (seconda fascia GPS) con tre anni di servizio nella scuola statale e via via fino ai dottori e ai dottorandi di ricerca inclusi nella terza fascia e in possesso dei 24 CFU, per concludere con i docenti non di ruolo senza il requisito di tre anni di servizio e senza titolo di specializzazione ma nominati per scorrimento delle graduatorie di istituto su posti di sostegno.

