Assunzioni 2023/24: 70mila docenti in attesa, obiettivo PNRR centrato? DIRETTA ore 16,00

“Siamo consapevoli degli obiettivi che ci impone il Piano nazionale di ripresa e resilienza che prevede l’assunzione di 70mila docenti entro dicembre 2024. Tuttavia, nonostante i ritardi maturati dal precedente Governo, siamo riusciti a costruire un ulteriore percorso di reclutamento del personale docente. Sono complessivamente quasi 100.000 docenti che andremo ad assumere”.

Queste le parole del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara durante l’interrogazione parlamentare di qualche giorno fa. Il capo del dicastero bianco ha poi snocciolato meglio il piano assunzioni.

Valditara ha parlato di un corposo piano di assunzioni di personale docente, per un totale di circa 56 mila insegnanti, per il prossimo anno scolastico 2023/2024 con la più rilevante immissione in ruolo su posti di sostegno degli ultimi anni, pari a circa 19mila unità, destinata ad aspiranti docenti in possesso del titolo di specializzazione.

Nel piano straordinario previsto per il prossimo anno scolastico sono altresì ricomprese le assunzioni mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti – in massima parte su posto comune – per oltre 38mila unità, di cui 36mila quali idonei dei concorsi di merito e 2000 dalle Graduatorie ad Esaurimento.

Il Ministro ha annunciato poi che verrà bandita prima dell’estate una procedura concorsuale per l’assunzione di circa 35mila docenti, che abbiano maturato 36 mesi di servizio o che siano in possesso dei 24 crediti formativi universitari.

Basterà questa cifra a coprire tutti i buchi di organico? In uscita si prospettano circa 50mila pensionamenti e se si considerano circa 100mila supplenze sottoscritte nell’ultimo biennio nell’organico di diritto e altrettante nell’organico di fatto, si rischia di avere 150mila contratti a tempo determinato fra un anno.

Di tutto questo si parlerà nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, alle ore 16,00. Ospiti dell’appuntamento il coordinatore della Gilda degli Insegnanti Rino Di Meglio, l’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara e quello di diritto scolastico Dino Caudullo. Conduce Daniele Di Frangia.

