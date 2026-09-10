Assunzioni, 46mila docenti e 12mila Ata: decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 9 settembre, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto, ossia l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del Merito, per l’anno scolastico 2026/2027, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, il personale.

Tutti i numeri

Si tratta di un numero pari a 365 unita’ di dirigenti scolastici, n. 46.642 unità di personale docente, n. 79 unità di personale educativo, n. 2.628 unità di insegnanti di religione cattolica e n. 12.284 unità di personale A.T.A. – Amministrativo, tecnico e ausiliario.

Le parole di Valditara

“Le assunzioni in tutte le categorie del personale scolastico rappresentano un’ulteriore conferma della volontà del Governo e del Ministero di investire con decisione sul futuro dell’istruzione. Lo abbiamo detto e ora lo dimostriamo con i fatti: diamo stabilità al sistema scolastico, garantiamo continuità didattica agli studenti, miglioriamo la qualità dell’insegnamento e valorizziamo concretamente chi ogni giorno lavora nelle scuole italiane con serietà e passione”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara all’indomani dell’approvazione del decreto in Consiglio dei Ministri, a inizio agosto.

Di particolare rilievo è l’immissione in ruolo di quasi 11.000 insegnanti di sostegno, “un passo fondamentale per garantire davvero il diritto allo studio agli studenti con disabilità”, ha commentato il Ministro Valditara.