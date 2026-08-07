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Dirigenti
07.08.2026

Via libera alle assunzioni dei Dirigenti scolastici, 365 posti per l’anno 2026/2027: la piattaforma per la scelta della regione dovrebbe essere aperta dal 10 al 14 agosto

Lara La Gatta
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Indice
I numeri del contingente
La ripartizione: 60% all'ordinario, 40% al riservato
Tempi stretti per le nomine

Si è concluso l’atteso confronto tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali in merito alle prossime immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2026/2027. L’incontro, avvenuto giovedì 6 agosto, ha delineato il quadro definitivo delle assunzioni autorizzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), fissando il numero complessivo a 365 posti.

I numeri del contingente

Nonostante la richiesta iniziale del Ministero fosse di 382 unità, il MEF ha autorizzato 365 posti. Di questi, 19 sono destinati ai trattenimenti in servizio già operati dagli Uffici Scolastici Regionali, portando così il numero effettivo delle nuove immissioni in ruolo a 345 (uno in meno rispetto alle previsioni iniziali a causa del dimensionamento scolastico in Lombardia).

La ripartizione: 60% all’ordinario, 40% al riservato

Uno dei punti centrali dell’informativa riguarda la suddivisione dei posti tra le diverse procedure concorsuali, in applicazione delle normative vigenti (DL 198/2022). La ripartizione stabilita prevede che almeno il 60% dei posti sia assegnato al concorso ordinario e non più del 40% alla procedura riservata.

Nello specifico, per l’imminente anno scolastico:

  • 216 posti (pari al 62,61%) andranno ai vincitori delle graduatorie regionali del concorso ordinario.
  • 129 posti (pari al 37,39%) saranno destinati alla graduatoria nazionale della procedura riservata.

Di seguito la tabella della CISL Scuola:

Tempi stretti per le nomine

Dopo la firma del Ministro, prevista a breve, la piattaforma per la scelta della regione sarà aperta da lunedì 10 agosto fino al 14 agosto. Mentre il concorso ordinario sarà gestito direttamente dai vari Uffici Scolastici Regionali (USR), la procedura per il riservato seguirà un iter nazionale. Subito dopo la chiusura della piattaforma, gli USR procederanno con l’assegnazione formale degli incarichi per garantire la copertura dei posti prima dell’inizio delle lezioni.

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