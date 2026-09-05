Assunzioni docenti, le stime di Cisl Scuola: “Posti resi disponibili dagli Usr per le nomine inferiori al contingente autorizzato dal Ministero”

Inizio dell’anno scolastico, tempo di conti sulle assunzioni. L’Ufficio Sindacale della CISL Scuola ha raccolto ed elaborato i dati sulle assunzioni del personale docente sulla base di quanto comunicato dalle proprie strutture regionali che hanno seguito lo svolgimento delle operazioni sul territorio. I numeri, precisano dal sindacato, sono stimati in attesa di disporre delle cifre ufficiali da parte del Ministero.

“Dal riepilogo emerge anzitutto che il numero dei posti resi effettivamente disponibili dagli Uffici Scolastici Regionali per le nomine risulta inferiore a quello del contingente complessivamente autorizzato dal Ministero”, si legge in una nota. “Una differenza di 1.680 posti (44.962 anziché 46.642), solo in parte spiegabile con la necessità di compensare eventuali situazioni di soprannumero. Un chiarimento potrà venire solo dal riscontro con dati ufficiali”.

“Le nomine fatte dagli Uffici Regionali risultano in totale 36.176, corrispondenti a una percentuale dell’80,46%”, proseguono da Cisl Scuola. “Una crescita significativa rispetto a quanto avvenuto l’anno scorso, quando rimase scoperto il 30% circa dei posti disponibili per le assunzioni. Sui posti comuni la percentuale di copertura è maggiore (83,53%), mentre si ferma al 70,74% per quanto riguarda i posti di sostegno, con un record negativo della Lombardia, che arriva a coprire con nuove assunzioni in ruolo meno della metà dei posti disponibili (48,65%)”.

“La carenza di aspiranti in possesso del titolo richiesto per il sostegno si fa sentire soprattutto nel settore della scuola primaria e dell’infanzia”, puntualizzano dal sindacato. I dati elaborati, concludono, “non comprendono le assunzioni degli insegnanti di religione, che in ogni caso non rientrerebbero nel contingente di 46.642 posti autorizzato dal Ministero”.