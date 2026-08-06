Il Governo annuncia decine di migliaia di assunzioni di docenti: ma non è tutto oro ciò che luccica

Il recente decreto per le immissioni in ruolo del personale scolastico porta con sé una notizia che, a prima lettura, fa esultare: quarantasei mila docenti in più pronti a salire in cattedra per il prossimo anno.

All’interno di questa cornice numerica rientrano i posti destinati al personale educativo, agli insegnanti di religione cattolica e ai preziosi docenti di sostegno, fondamentali per garantire una vera inclusione scolastica. Ma chi guarda la scuola ogni giorno con gli occhi di chi la vive e la studia sa bene che dietro a questi grandi numeri si nasconde una realtà complessa, fatta di luci abbaglianti e di ombre profonde che meritano un’analisi lucida, rigorosa e senza sconti di sorta.

Da un lato, non possiamo che accogliere con favore la boccata d’ossigeno per gli organici.

La piaga storica della scuola italiana è sempre stata la precarietà diffusa, una ferita aperta che calpesta la dignità dei lavoratori e danneggia gravemente gli studenti.

Avere più insegnanti di ruolo significa, sulla carta, mettere fine al valzer delle supplenze che ogni settembre destabilizza le classi. Significa dare ai nostri ragazzi la possibilità di costruire un percorso di apprendimento stabile, basato sulla continuità didattica e su un legame educativo duraturo con chi guida la classe. È un obiettivo di civiltà prima ancora che amministrativo, perché la scuola non è una semplice azienda che fa quadrare i bilanci, ma la comunità in cui cresce il futuro del Paese.

Tuttavia emergono subito i nodi critici che rischiano di trasformare una buona notizia in un’occasione mancata. Il primo grande problema riguarda la distribuzione geografica e la tipologia dei posti. Sappiamo fin troppo bene che la voragine più grande si apre sul fronte del sostegno scolastico.

Dei circa quarantasei mila posti autorizzati, una fetta imponente riguarda proprio il sostegno, ma la carenza di docenti specializzati in carne ed ossa rischia di lasciare le cattedre scoperte, costringendo ancora una volta le scuole a ricorrere a nomine da graduatorie incrociate o a supplenze su supplenze. La continuità didattica, tanto sbandierata nei decreti, rischia così di rimanere una pia intenzione sulla carta. Inoltre, l’analisi finanziaria e organizzativa ci impone di riflettere su come queste immissioni in ruolo si inseriscano nel quadro generale della spesa pubblica e della governance degli istituti.

Un conto è autorizzare l’assunzione, un conto è garantire che il sistema sia preparato ad accogliere e formare questi docenti con un piano di accompagnamento reale. Troppo spesso il neo-assunto viene catapultato in cattedra senza un tutoraggio efficace, senza un supporto pedagogico strutturato che lo aiuti a gestire la complessità della classe contemporanea, multiculturale e ricca di bisogni educativi speciali. La qualità della scuola non si misura soltanto con il numero dei contratti firmati a fine agosto, ma con la qualità della didattica che si respira tra i banchi da settembre a

giugno. C’è poi un aspetto che tocca da vicino la giustizia sociale e la motivazione del corpo docente. Molti dei precari storici che da anni tengono in piedi le nostre scuole con professionalità e dedizione rischiano di restare esclusi o di subire meccanismi concorsuali farraginosi, mentre si procede con nomine che non sempre premiano l’esperienza maturata sul campo.

Questo crea un senso di frustrazione e di ingiustizia che mina alle radici il clima lavorativo negli istituti. Un docente frustrato o precario a vita difficilmente potrà trasmettere quella passione per la conoscenza che è il motore primo dell’educazione.



In conclusione, accogliamo con cauto ottimismo questo incremento di quarantasei mila unità. Rappresenta indubbiamente un passo in avanti e un segnale di attenzione verso un settore strategico. Ma la vera sfida comincia adesso. Non basta riempire le caselle di un foglio Excel o sventolare i numeri in conferenza stampa. La politica e l’amministrazione centrale devono dimostrare di avere una visione a lungo termine: investire sulla formazione iniziale e continua, valorizzare il merito e l’esperienza, e soprattutto rimettere al centro lo studente e la sua crescita umana e culturale.

Solo così la scuola potrà tornare a essere quell’ascensore sociale e quel presidio di democrazia che la nostra Costituzione ha disegnato. Altrimenti, rischieremo di festeggiare l’ennesima riforma di facciata, mentre i problemi reali continueranno a logorare il nostro sistema d’istruzione.