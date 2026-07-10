Immissioni in ruolo docenti, cosa succede se un docente non accetta la sede entro 5 giorni?

Se un docente non accetta esplicitamente la sede scolastica entro cinque giorni dall’assegnazione, la sua condotta viene considerata d’ufficio come una rinuncia alla nomina.

Lo prevede il DM 136 del 10 luglio 2026 “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2026/2027”.

Conseguenze

La mancata accettazione nei termini previsti comporta le seguenti conseguenze:

la decadenza dall’incarico che era stato conferito

che era stato conferito la cancellazione definitiva dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale era stata disposta la nomina.

dell’insegnamento per il quale era stata disposta la nomina. il candidato viene considerato rinunciatario a tutti gli effetti.

Modalità di accettazione

È fondamentale che l’accettazione avvenga esclusivamente attraverso la specifica funzione del sistema informativo, raggiungibile tramite il link contenuto nella lettera di notifica o pubblicato dagli Uffici competenti. Le comunicazioni di accettazione inviate con modalità diverse non sono prese in considerazione e il docente sarà comunque considerato rinunciatario.

Assegnazioni a ridosso dell’avvio dell’a.s. 2026/27

Inoltre, i termini possono variare leggermente nel caso di assegnazioni effettuate a ridosso dell’inizio dell’anno scolastico: se l’assegnazione avviene a decorrere dal 28 agosto, l’accettazione deve comunque pervenire entro il 1° settembre.