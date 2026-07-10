Immissioni in ruolo scuola secondaria di I e II grado: ripartizione dei posti, ordine di chiamata e scadenze

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito le istruzioni operative per le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2026/2027 (allegato A al DM 136 del 10 luglio 2026). Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le istruzioni operative per l’anno scolastico 2026/2027 delineano un sistema complesso che vede l’intreccio tra i vecchi concorsi e le nuove procedure legate al PNRR, con un’attenzione particolare allo stato di abilitazione dei candidati.

La ripartizione dei posti

Per la scuola secondaria, la ripartizione dei posti segue la regola generale del 50% alle graduatorie ad esaurimento (GaE) e del 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami. All’interno della quota concorsi, tuttavia, esiste una precisa gerarchia di scorrimento:

in prima battuta si attinge ai vincitori dei concorsi 2016

successivamente, si passa alle graduatorie del concorso straordinario 2018 , nel limite del 30% dei posti residui per l’anno 2026/2027

, nel limite del 30% dei posti residui per l’anno 2026/2027 i posti rimanenti sono divisi a metà tra il concorso straordinario del 2020 (DDG 510) e i concorsi ordinari, a partire da quello del 2020 (DDG 499) fino alle procedure più recenti del 2023, 2024 e 2025.

In caso di esaurimento dei vincitori, per i concorsi banditi dal 2023 in poi, è previsto l’utilizzo degli idonei nel limite del 30% dei posti messi a bando.

Docenti non abilitati: contratti e percorsi formativi

La natura del contratto dipende dal possesso del titolo al momento della firma:

Docenti abilitati: stipulano immediatamente un contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2026. Docenti non abilitati: sottoscrivono inizialmente un contratto a tempo determinato. Durante questo periodo, dovranno acquisire i crediti necessari per l’abilitazione. Solo dopo il conseguimento del titolo, nell’anno scolastico successivo, verranno assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica retrodatata al 1° settembre 2026.

Scadenze e regole per l’accettazione

Il sistema informativo gestirà le nomine in due fasi: la scelta della provincia/classe di concorso e la successiva assegnazione della sede. La priorità nella scelta della sede è garantita a chi beneficia della Legge 104/92.

È fondamentale ricordare che i docenti individuati hanno l’obbligo di accettare esplicitamente la sede entro cinque giorni dall’assegnazione tramite l’apposita funzione online. La mancata accettazione entro i termini è considerata una rinuncia irrevocabile, che comporta la decadenza dall’incarico e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria.

Il cronoprogramma

Per quanto riguarda i posti comuni della scuola secondaria, l’obiettivo del Ministero è chiudere le operazioni di attribuzione della sede entro il 30 luglio 2026.

Le individuazioni dei destinatari di contratto a tempo indeterminato effettuate dopo il 31 agosto da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto stesso comportano il differimento dell’assunzione in servizio all’anno scolastico successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall’inizio dell’ ‘anno scolastico di conferimento della nomina. Agli aspiranti individuati dopo il 31 agosto viene assegnata la provincia di titolarità; gli stessi, partecipando alle operazioni di mobilità del personale di ruolo per l anno scolastico successivo, otterranno la sede di titolarità, dove svolgeranno il periodo di formazione e prova.