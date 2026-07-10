Immissioni in ruolo scuola dell’infanzia e primaria: ripartizione dei posti, ordine di chiamata e scadenze

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito le istruzioni operative per le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2026/2027 (allegato A al DM 136 del 10 luglio 2026). Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, il piano di assunzioni segue un iter preciso che mira a bilanciare le diverse procedure concorsuali degli ultimi anni e le graduatorie ad esaurimento (GaE).

La ripartizione dei posti e l’ordine di chiamata

Come previsto dalla normativa vigente, le nomine avvengono per il 50 per cento dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il restante 50 per cento dalle graduatorie ad esaurimento. Qualora queste ultime fossero esaurite, i posti residui vengono assegnati alle graduatorie concorsuali.

Per la quota destinata ai concorsi, la priorità assoluta è data allo scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi indetti nel 2016 (DDG n. 105 e 107). Una volta esaurite queste liste, i posti vacanti saranno suddivisi a metà tra la procedura straordinaria del 2018 (DDG n. 1546) e i concorsi ordinari.

In particolare, per i concorsi ordinari, l’ordine di precedenza prevede l’utilizzo dei vincitori del concorso del 2020 (DDG n. 498) e, a seguire, dei vincitori delle procedure bandite nel 2023 (DDG n. 2576), nel 2024 (DDG n. 3060) e nel 2025 (DDG n. 2938). Le graduatorie di questi ultimi tre concorsi potranno essere integrate con i candidati idonei (che hanno raggiunto il punteggio minimo) in caso di rinunce da parte dei vincitori. Se dovessero residuare ulteriori posti, si attingerà agli idonei nel limite del 30% per i concorsi più recenti e, infine, agli idonei del concorso 2020.

Sostegno ed educazione motoria

Un’attenzione particolare è rivolta ai posti di sostegno. Se dopo le normali immissioni in ruolo dovessero esserci ancora posti vacanti, questi saranno assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti inclusi nella prima fascia delle GPS. Tale disciplina transitoria è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026.

Per l’educazione motoria nella scuola primaria, le istruzioni prevedono che le graduatorie vengano integrate con i candidati idonei e prorogate fino al loro esaurimento per garantire la copertura delle cattedre.

Requisiti linguistici e didattiche differenziate

Un dettaglio fondamentale per la scuola primaria riguarda l’insegnamento della lingua inglese. Al momento della nomina, i docenti devono dichiarare il possesso dei requisiti necessari. In caso di dichiarazione negativa, il docente avrà l’obbligo di partecipare al primo corso di formazione utile per l’insegnamento della lingua.

Inoltre, per le sezioni della scuola dell’infanzia o primaria che adottano didattiche differenziate, la nomina è riservata esclusivamente al personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica richiesta.

Scadenze e modalità di accettazione

Il cronoprogramma è serrato: le operazioni per i posti comuni devono concludersi entro il 30 luglio 2026. Per il sostegno, le nomine in ruolo devono terminare anch’esse entro il 30 luglio, mentre le assegnazioni da GPS e le fasi interprovinciali si protrarranno fino alla metà di agosto.

I docenti individuati dovranno accettare la sede assegnata entro cinque giorni tramite il sistema informativo, pena la decadenza dalla nomina e la cancellazione dalla relativa graduatoria. I contratti avranno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2026.