Assunzioni in ruolo, supplenze e vincoli nella mobilità annuale per i neoassunti: facciamo il punto – DIRETTA ore 16,00

Il nuovo anno scolastico è alle porte e alcune operazioni, come ad esempio le domande di assegnazioni provvisorie, sono in fase di svolgimento. Ci sono poi le nuove assunzioni, con migliaia di docenti che attendono di essere stabilizzati, le supplenze con le graduatorie provinciali che vedranno l’aggiornamento in vista del nuovo anno.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha parlato di un grande piano di assunzioni per i prossimi ulteriori due anni con l’assunzione di 70mila docenti e la procedura speciale per l’immissione in ruolo dei docenti in prima fascia delle Gps su posto di sostegno con la copertura di 18mila posti.

Ci sono poi i tempi di presentazione dell’istanza di scelta delle 150 preferenze per gli incarichi e le supplenze 2024-2025 da GaE e GPS e qui il ritardo, purtroppo, è tangibile.

Seguendo l’operato degli uffici scolastici di varie parti di Italia appare evidente che le graduatorie non saranno caricate al SIDI prima del 31 luglio 2024. Per cui si prevede che la scelta delle 150 preferenze per gli aspiranti supplenti inseriti in GaE e GPS potrà essere effettuata al meglio tra il 31 luglio e il 14 agosto 2024.

Anche se si riuscisse ad anticipare di qualche giorno l’inizio della procedura, si arriverebbe a chiudere proprio a ridosso del Ferragosto. Le nomine del primo bollettino, se tutto va bene, arriveranno verso la fine del mese di agosto 2024.

