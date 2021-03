AstraZeneca efficace al 100% contro malattie gravi

Uno studio condotto negli Usa dimostra che il vaccino AstraZeneca risulta efficace all’80% anche per gli over 65. Le percentuali rilevano l’efficacia del 79% nel prevenire l’infezione sintomatica e del 100% nel prevenire la malattia grave e i ricoveri. A comunicarlo il gruppo anglo-svedese che sottolinea come l’efficacia del vaccino è risultata coerente nei vari gruppi esaminati, in particolare quelli superiori ai 65 anni.

La stessa AstraZeneca fa sapere che i risultati dimostrano che il vaccino sia ben tollerato e altamente efficace contro Covid-19 a tutti i livelli di gravità e in tutte le fasce d’età e, qualora ottenga l’autorizzazione per l’uso di emergenza negli Stati Uniti, si appresta al lancio di milioni di dosi in tutta l’America.

La settimana scorsa, le vaccinazioni AstraZeneca erano state sospese precauzionalmente dopo alcuni casi di morti sospette, ma l’Ema, qualche giorno fa, ha autorizzato la ripresa, rassicurando tutti.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook