Audizioni alla Camera per discutere gli effetti del Covid-19 sul sistema di istruzione [RIVEDI LA DIRETTA]

Audizioni alla Camera per discutere gli effetti del Covid-19 sul sistema di...

A partire dalle ore 13:45 di oggi, mercoledì 9 dicembre, in diretta dalla Camera (Commissione Cultura) si sono svolte le audizioni con oggetto gli effetti dell’epidemia da Covid-19 sul sistema di istruzione.

Nel dettaglio, si sono susseguiti diversi interventi di circa un’ora in cui prenderanno parte il presidente dell’Indire, i direttori degli uffici scolastici regionali di Lombardia e Piemonte e i rappresentati delle associazioni di studenti.

Programma:

ore 13.45 Giovanni Biondi, Presidente dell’Indire;

ore 14.45 Augusta Celada, direttrice dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e Fabrizio Manca, direttore dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte;

ore 15.45 rappresentanti delle associazioni di studenti Schools for future e Studenti Presenti.

