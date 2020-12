Autocertificazione Natale: scarica il modello e segui il tutorial su come compilarlo [VIDEO]

Il nuovo decreto ha fatto in modo di rendere necessario un nuovo modello di autocertificazione per le vacanze di Natale da usare in caso di spostamenti.

Il nuovo decreto è in vigore dal 24 dicembre al 6 gennaio

Il modello di autocertificazione Natale servirà per gli spostamenti che verranno effettuati durante le vacanze e, in particolare, dal 24 dicembre al 6 gennaio. Nel dettaglio, l’autocertificazione deve contenere la firma della persona e la motivazione circa lo spostamento, che deve essere determinato da:

esigenze di lavoro;

motivi di salute;

altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio.

Multe salate se non si rispettano le norme vigenti del Decreto Natale

Per chi dichiara il falso o viene trovato a non rispettare le misure vigenti, avrà una sanzione che va da un minimo di 400 euro ad un massimo di mille euro. Inoltre, se la multa dovesse essere pagata si entro 5 giorni, si ottiene una riduzione del 30%.