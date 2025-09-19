Bambino caduto a scuola Genova, avrebbe salito un piano di scale da solo. Nella sua sezione ben 13 alunni con esigenze speciali

Rimangono gravi le condizioni del bambino di sei anni caduto da una finestra del secondo piano della sua scuola, a Genova, ieri, 18 settembre. Oggi si è delineato il contesto dell’accaduto: si tratterebbe di un bimbo con disabilità, e proprio ieri il suo docente di sostegno era in malattia.

Il bimbo è ancora grave

Il piccolo, come ricostruisce Today, avrebbe salito da solo le scale per un piano e poi aperto la porta finestra di un terrazzino. Si indaga per capire a chi fosse affidato il piccolo e se si può parlare di culpa in vigilando. Nella sua sezione ci sono 13 alunni con esigenze speciali.

Nella mattinata di oggi, 19 settembre, l’ospedale ha diffuso un bollettino nel quale viene spiegato che il bimbo rimane ricoverato presso la Rianimazione in condizioni gravi, con prognosi riservata. “Il quadro clinico si presenta critico ma stabile, con necessità di supporto ventilatorio meccanico e monitoraggio intensivo delle funzioni vitali”.

Si tratterebbe di un bambino con autismo

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, nel frattempo, ieri ha annunciato una ispezione nella scuola. Il piccolo, a quanto pare con autismo, ha fatto un volo di circa tre metri.

“Seguo con grande apprensione quanto accaduto oggi in una scuola di Genova, dove un bambino è precipitato da una finestra ed è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Gaslini”.

“In questo momento il mio pensiero è rivolto innanzitutto a lui e alla sua famiglia. Un sentito ringraziamento ai soccorritori e ai medici per il pronto intervento. Sarà necessario fare rapidamente chiarezza sulle dinamiche dell’accaduto”. Così il ministro Valditara interviene sulla vicenda.