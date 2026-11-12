Allarmi bomba, il docente e scrittore Raimo: “Gli studenti se vogliono saltare la verifica hanno una prodigiosa arma in più”

Sugli allarmi bomba che nelle ultime ore hanno interessato migliaia di istituti – per fortuna senza conseguenze – arriva anche l’intervento di Christian Raimo, docente, scrittore e giornalista. “Le segreterie di circa seimila scuole italiane, su poco più di 7.400 statali, quindi potremmo dire tutte, hanno aperto la stessa mail, con avviso di pericolo”, ricostruisce Raimo. “Mikhail Andropov, Vilayat di Misoginistan, e altre stronzate crasse, il genocidio degli italiani, l’ordigno lasciato in un sacchetto di plastica. Era una mail di spam, bastava mettere l’inidirizzo su google, bastava dotare le scuole di un filtro antispam decente, bastava avere un’alfabetizzazione digitale da Windows 95″.

“Una mail di spam demenziale ha bloccato il Paese”, scrive l’autore in un post pubblicato su Facebook, “ragazzi in strada, artificieri nei corridoi, chat dei genitori con toni da suicidio, false pure quelle, voci di una bomba in via di disinnesco a Pomezia, vertice a palazzo Chigi, Meloni che domani vede le opposizioni, hacker russi, cybersicurezza, Iran. Alla Camera Tajani ha rivendicato 630mila attacchi bloccati dall’inizio dell’anno e tre milioni di mail dannose neutralizzate. Non so quali strumenti abbiano usato e pagato, quando bastava un motore di ricerca, e tre minuti di tempo. È chiaro quello che dice questa mail: al governo ci sono adulti incompetenti“.

“Quelli con un minimo di credibilità e competenza hanno fatto quello che fanno gli adulti, hanno controllato, tranquilizzato, continuato a fare il proprio lavoro”, prosegue Raimo. “I presidi che non hanno fatto evacuare hanno fatto quello che chiediamo a un ragazzino di prima media nell’ora di educazione civica rispetto alla consapevolezza digitale: guardare chi scrive, verificare la fonte, non inoltrare. Ma non doveva essere nemmeno dovere dei presidi non evacuare, doveva essere responsabilità di un governo mostrare di saper decodificare almeno una mail. Il ministero dell’istruzione e del merito che governa la scuola a colpi di circolari ridondanti su tutti non è riuscito a mandarne una, a tutte le caselle che conosce benissimo, per dire: cestinate, andate avanti, tutto a posto“.

“E qui sta il punto, che va oltre questo governo. È lo stesso mondo adulto che vieta gli smartphone in classe perché i ragazzi non li saprebbero usare, che fa la predica sulle fake news, che firma patti educativi digitali. Il panico non l’ha seminato la mail. L’hanno seminato le segreterie che non distinguono un mittente da una firma, le prefetture senza una procedura, i ministri che trasformano una catena di sant’Antonio in un’emergenza nazionale perché all’emergenza sanno rispondere solo con un vertice, guarda se nominano un commissario. Io di mio”, conclude l’autore, “so che da domani i miei studenti se vogliono saltare la verifica hanno una prodigiosa arma in più“.