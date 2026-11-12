Save the Children: solo il 40% delle classi offre il tempo pieno, e 3 alunni su 5 fruiscono di una mensa scolastica. Grandi divari tra Nord e Sud

In vista della Giornata Mondiale dell’Infanzia (20 novembre), Save the Children diffonde la XVII edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia, intitolata “Scuola liberatutti”. Il rapporto restituisce la fotografia di una scuola pubblica che perde studenti e presìdi territoriali, ma che resta decisiva nel contrasto alle disuguaglianze e alla povertà educativa.

C’è il tema dell’estensione del tempo pieno nella scuola primaria, sempre più richiesto dalle famiglie e una delle misure più efficaci per contrastare le disuguaglianze educative. Al momento, solo il 40,3% delle classi della scuola primaria offre il tempo pieno a 40 ore, con un aumento di 7.625 classi in dieci anni. La diffusione maggiore si concentra nelle regioni del Centro-Nord, Lazio (58%), Toscana (55,3%) e Lombardia (52%), mentre cala al Sud (Campania 24,7%, Puglia 23,6%). Milano risulta la provincia con più tempo pieno alla primaria (87,9%), seguita da Lodi (85,4%), Monza Brianza (83,6%) e Prato (80,5%) mentre in fondo alla classifica si trovano Isernia, Palermo, Siracusa e Catania.

Tempo pieno vuol dire anche mensa, ma non tutti i bambini hanno la possibilità di pranzare insieme in una vera e propria mensa scolastica: nel 2024-25 solo il 36,5% delle scuole disponeva di uno spazio adibito. Poco più di 3 alunni su 5 della primaria fruiscono della mensa scolastica, con profondi divari territoriali. In Toscana il servizio mensa esiste per l’87,6%, in Lombardia per l’86,1% (con punte del 95%), in Liguria l’86,6%, in Val d’Aosta l’85,4% mentre in Sicilia si arriva al 15,4% (con province come Palermo, Ragusa, Catania e Siracusa ferme all’11-12%).

Secondo il rapporto, più della metà dei minori con genitori che hanno al massimo la licenza media è a rischio povertà o esclusione sociale, cinque volte di più rispetto a quanti hanno almeno un genitore laureato (10%) e tra quelli di origine straniera poco più di 2 su 5 è a rischio povertà (43,6%), 20 punti percentuali in più rispetto ai coetanei con cittadinanza italiana (23,5%).

Gli studenti e le studentesse con cittadinanza non italiana sono l’11,6%, più di uno su quattro vive in Lombardia, seguita da Emilia-Romagna (12,2%) e Veneto (10,8%). La quota più elevata nella scuola primaria, seguita dalla scuola secondaria di primo grado. Alla scuola dell’infanzia gli alunni con cittadinanza non italiana solo il 12,5%, di cui il 79,8% nati in Italia.

La versione integrale dell’Atlante 2026 è disponibile qui: https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/xvii-atlante-dell-infanzia-a-rischio-scuola-libera-tutti