Bambino precipita dal terrazzino di una scuola a Voltri. Gli ispettori parlano di omessa vigilanza, la Procura ipotizza il reato di abbandono di minore

Sul caso del piccolo alunno della scuola De Amicis di Voltri (GE) coinvolto in un gravissimo incidente verificatosi lo scorso 18 settembre, sono attualmente in corso due inchieste parallele.

Una è condotta dalla Procura di Genova che, in base agli elementi fin qui raccolti, sta ipotizzando, per ora a carico di ignoti, il reato di abbandono di persona minore.

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo – alunno del polo Res, una sezione dedicata a bambini con esigenze educative speciali – sarebbe salito da solo su una rampa di scale priva di parapetto, riuscendo così a raggiungere il terrazzino dal quale è poi caduto nel vuoto.

Al momento dell’incidente in aula erano presenti tredici bambini, ciascuno seguito da un insegnante o da un operatore socio-assistenziale. Tuttavia, la docente di riferimento del bambino era assente per malattia. Gli inquirenti stanno cercando di capire se e per quanto tempo il piccolo sia rimasto senza sorveglianza, circostanza che potrebbe aver avuto un ruolo determinante nella tragedia.

Per parte loro, gli ispettori inviati dal Ministero dell’Istruzione hanno consegnato le risultanze dell’inchiesta sia all’USR della Liguria sia alla Procura genovese.

Nel documento si parlerebbe di “inadempienze nella sorveglianza” da parte del personale scolastico. La relazione sarà ora valutata dalla magistratura, e nei prossimi giorni la PM potrebbe procedere con le prime iscrizioni nel registro degli indagati.

Secondo quanto emerso, il bambino sarebbe rimasto solo per circa venti minuti, un lasso di tempo durante il quale avrebbe potuto allontanarsi dall’aula, raggiungere il secondo piano e salire sul terrazzo. Le indagini mirano a chiarire come sia stato possibile che un alunno con bisogni educativi speciali sia riuscito a eludere la vigilanza degli adulti presenti.

Il piccolo è tuttora ricoverato all’ospedale Gaslini di Genova, dove si trova in prognosi riservata.