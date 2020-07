Banchi singoli, Azzolina insiste: “Mai detto che spenderemo 300 euro per un banco”

Banchi singoli, Azzolina insiste: “Mai detto che spenderemo 300 euro per un...

La polemica sui banchi singoli non si placa: la Ministra ribadisce che non si spenderanno 300 euro per ogni banco monoposto.

La Ministra risponde direttamente dalla pagina Facebook all’articolo del quotidiano “La Verità” che riporta come il costo reale di un singolo banco sia di 30 euro e non 300.

Basta fake news: mai detto di spendere 300 euro per un banco

“Basta allarmismo e fake news. Il giornale “La Verità” oggi, in prima pagina, sostiene che io voglia pagare i banchi singoli 300 euro. È una notizia assolutamente falsa“, tuona Azzolina, che poi spiega: “Non ho mai detto che pagheremo i banchi innovativi 300 euro. Mai. Anche perché il prezzo non lo stabiliscono il Ministro di turno o i social, ma la gara europea in corso. Com’è giusto che sia“.

La Ministra tiene a precisare inoltre che “non abbiamo imposto nessuna tipologia di banco. Ma abbiamo dato alle scuole la possibilità di richiedere i banchi monoposto che preferivano, di tipo più innovativo o anche tradizionale“.

Grande esigenze per le scuole