Bando Ausili, un’occasione per gli alunni con DSA e Disabilità Visiva di ottenere il dispositivo ODLA per la musica

Il percorso scolastico di ogni studente dovrebbe essere un viaggio di scoperta e crescita, senza ostacoli. Tuttavia, per molti alunni con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) o disabilità visiva, la strada può risultare irta di difficoltà. Fortunatamente, con il “Bando Ausili”, scuole e famiglie hanno l’opportunità di dotarsi di strumenti innovativi come ODLA ,una tastiera per scrivere musica dotata di pentagramma in rilievo e cliccabile , progettata per rispondere alle specifiche esigenze educative di questi studenti.

Un Ausilio Didattico Innovativo per DSA

ODLA non è una semplice tastiera, ma un vero e proprio sussidio didattico, ideato per rendere l’apprendimento musicale e l’esplorazione del linguaggio musicale accessibile a tutti , indipendentemente dalle difficoltà cognitive o sensoriali. Per gli studenti con DSA , che spesso incontrano barriere nella lettura e memorizzazione delle informazioni, questa tastiera offre una modalità di interazione pratica, che stimola la memoria muscolare e la comprensione del pentagramma tramite il tatto. Inoltre, il feedback sonoro immediato permette una connessione immediata, favorendo un’esperienza di apprendimento più fluida e coinvolgente.

Un supporto indispensabile per alunne e alunni con Disabilità Visiva

ODLA rappresenta anche la soluzione ideale per gli alunni non vedenti .

Grazie al pentagramma in rilievo, questi studenti possono esplorare e imparare il pentagramma musicale in modo autonomo e pratico, senza la necessità di risorse aggiuntive o altre complicate tecnologie, ma usando lo stesso linguaggio che imparano tutti gli altri basato, appunto, sul Pentagramma.

Con il pentagramma possono interagire attraverso l’esperienza tattile , e non solo.

ODLA ha anche una GUIDA VOCALE personalizzata e personalizzabile che permette la navigazione nello spartito musicale senza bisogno di vedere. La tastiera ODLA è progettata per adattarsi perfettamente alle esigenze di chi vive la disabilità visiva, permettendo loro di interagire con la musica in maniera diretta e sensoriale. Così, l’apprendimento della musica diventa una realtà alla portata di tutti, senza esclusioni.

I bandi per l’acquisto degli ausili sono un’occasione per garantire un ambiente inclusivo

Con il Bando Ausili, le scuole hanno l’opportunità di ottenere ODLA a supporto degli alunni con DSA o disabilità visiva, rendendo l’inclusione scolastica una priorità.

L’inserimento di questi ausili e/o strumenti tecnologici nelle scuole per ogni alunno con disabilità non solo li aiuta a superare le difficoltà, ma offre anche a tutti gli altri l’opportunità di vivere un’esperienza educativa più ricca e diversificata. Ricordiamo che questi ausili sono fondamentali per garantire un ambiente inclusivo che favorisca l’apprendimento e la partecipazione attiva degli studenti con disabilità

ODLA È DISPONIBILE SULLA PIATTAFORMA MEPA

Con questo dispositivo, ogni studente con DSA o disabilità visiva può finalmente accedere a un percorso educativo che non pone limiti alla sua creatività e al suo sviluppo. Ogni alunno ha il diritto di esprimersi attraverso la musica, perché è un linguaggio universale e, in quanto tale, deve essere accessibile a tutti.

