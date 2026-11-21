Gli studenti indagati per reati commessi nei cortei potrebbero vedersi sospendere le borse di studio, quelli che organizzano le occupazioni a scuola dovranno rispondere in solido dei danni causati da terzi, chi manifesta con violenza potrebbe essere “marchiato” con vernice colorata dalle forze dell’ordine per agevolarne l’identificazione. Sono tra i provvedimenti principali contenuti in alcuni emendamenti al Decreto Sicurezza, varato dal centro-destra a fine ottobre, con cui FdI intende introdurre un’ulteriore “stretta” in materia di ordine pubblico per porre freno ai casi di giovani, spesso studenti, protagonisti di comportamenti sopra le righe, a volte anche violenti, con tanto di danni, nel manifestare la propria contrarietà alle politiche del Governo.

Le richieste stanno determinando da alcune ore diverse contrarietà: i primi a risentirsi dell’ulteriore “stretta” sono gli stessi giovani attraverso le associazioni studentesche, alcune delle quali parlano di “clima repressivo”.

A rendere ancora più aspro il dibattito è il fatto che l’emendamento, attraverso quattro proposte di modifica, è stato depositato in commissione è stato proposto da Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla Giustizia e deputato del partito della premier Giorgia Meloni. Fra cui appunto quella sulla sospensione di benefici economici, contributi e borse di studio – sino alla definizione del procedimento penale – se si è solo sottoposti a indagini preliminari per una serie di reati (tra cui violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, devastazione e saccheggio) commessi in manifestazioni, proteste o occupazioni. In caso di condanna, si prevede la revoca del beneficio.

Delmastro ha anche presentato una richiesta di modifica riguardante la responsabilità di promotori e organizzatori di occupazioni scolastiche: a meno che non provino di aver adottato ogni misura idonea per impedirli, rispondono in solido dei danni a persone o cose, anche se causati da altre persone.

Secondo la segretaria del Pd, Elly Schlein, tutto questo “è delirante: vuol dire considerare il dissenso giovanile una questione con la quale chi governa non deve fare i conti e confrontarsi ma solo una cosa pericolosa da colpire”.

Secondo Giuseppe Conte, leader del M5s, è “grottesco” che a chiedere ciò sia “Delmastro che ha beneficiato dello scudo parlamentare per negare alla Procura di Roma l’autorizzazione ad acquisire le chat con un prestanome della Camorra sugli affari in comune tramite una società di ristorazione. E allora diciamolo chiaramente: gli studenti non hanno mica i privilegi di Delmastro!”. E ancora: “Cara Giorgia Meloni, se vuoi togliere benefici a indagati, inquisiti e condannati, non perdere tempo a cercarli nelle scuole e nelle università. Guarda dentro il tuo partito. Comincia dai tuoi sodali”, ha concluso Conte.

Anche Angelo Bonelli, di Avs, punta il dito contro Delmastro, per il quale in appello è stata confermata la condanna a 8 mesi per rivelazione del segreto d’ufficio sul caso dell’anarchico Alfredo Cospito: “Se uno studente indagato deve perdere la borsa di studio – sostiene Bonelli -, un deputato condannato in secondo grado deve perdere lo stipendio. Rinunci all’indennità parlamentare fino alla sentenza definitiva. Oppure abbia il coraggio di ammettere che per lui vale la presunzione di innocenza e per un ragazzo di diciotto anni no. Garantisti con sé stessi, forcaioli con gli studenti”, sottolinea Bonelli.

Secondo Francesco Boccia, presidente dei senatori del Pd, è proprio l’approccio del Governo che sarebbe sbagliato: l’incremento continuo di sanzioni è sinonimo, sostiene il senatore Dem, di “non aver capito nulla del disagio di una generazione alla quale la politica e le nostre generazioni stanno consegnando un futuro più incerto, più povero, con meno opportunità e meno diritti. I giovani hanno tutto il diritto di protestare, anche contro i nostri fallimenti. E noi abbiamo il dovere di ascoltarli, non di intimidirli”.