Papa Leone finanzia borse di studio per gli studenti del Medio Oriente. “Vicino ai fedeli provati dai conflitti”

Un progetto pastorale destinato a famiglie cristiane particolarmente bisognose del Libano, della Siria e dell’Iraq, per aiutarle a sostenere le spese legate all’istruzione. Ad annunciarlo, durante l’udienza concessa stamattina al Sinodo dei vescovi della Chiesa di Antiochia dei greco-melkiti, è stato papa Leone XIV, da sempre particolarmente attento ai temi della scuola e della formazione dei ragazzi.

Come riporta l’Ansa, che a sua volta cita una nota della Santa Sede, “papa Leone ha disposto di assicurare a queste comunità, attraverso il Dicastero per le Chiese Orientali, delle borse di studio che coprano il costo annuale delle rette scolastiche e universitarie dei loro figli”. Un ulteriore segnale dell’impegno di papa Prevost per i ragazzi, dimostrato già in precedenti occasioni nel suo pontificato.

“Con tale segno di paterna sollecitudine nei confronti di bambini, adolescenti e giovani e delle loro famiglie”, scrive ancora l’agenzia, “Papa Leone XIV intende manifestare la vicinanza sua e dell’intera Chiesa cattolica a fedeli molto provati a causa dei conflitti e dell’instabilità che tali Paesi da tempo patiscono”. I dettagli dell’iniziativa dovrebbero essere forniti prossimamente.