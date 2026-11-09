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09.11.2026

Bando ITACA di INPS, 1.500 borse di studio per studiare all’estero: scadenza 10 novembre 2026

Lara La Gatta
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Indice
Chi può partecipare: requisiti di merito e carriera scolastica
Copertura finanziaria e importi: borse fino a 15.000 euro
Calendario e modalità di presentazione delle domande

L’INPS ha pubblicato il bando di concorso del Programma Itaca per l’anno scolastico 2027/2028, mettendo a disposizione 1.500 borse di studio per sostenere percorsi scolastici all’estero dedicati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L’iniziativa offre un’esperienza di crescita umana, sociale e culturale attraverso la frequenza di un intero anno scolastico, un semestre o un trimestre presso istituti stranieri. Il beneficio è rivolto ai figli o orfani (ed equiparati) dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali da almeno un anno.

Chi può partecipare: requisiti di merito e carriera scolastica

Per presentare la candidatura è necessario soddisfare precisi criteri di merito e regolarità scolastica:

  • Gli studenti devono essere iscritti, al momento della domanda, al secondo o al terzo anno di una scuola secondaria di secondo grado.
  • È richiesta la promozione conseguita nell’anno scolastico 2025/2026.
  • Non è consentito un ritardo nella carriera scolastica superiore a un anno.
  • Il contributo non è cumulabile con altre borse Itaca ottenute in passato, né con i bandi Estate Inpsieme o Corsi di lingua all’estero previsti per il 2027.

Copertura finanziaria e importi: borse fino a 15.000 euro

L’INPS eroga un contributo a copertura totale o parziale dei costi del soggiorno, il quale deve essere erogato da un unico soggetto fornitore specializzato. Il pacchetto include le spese di alloggio (in famiglia, college o residenza), vitto, viaggi d’andata e ritorno, trasporti locali, eventuali visti e coperture assicurative obbligatorie.

Gli importi massimi erogabili variano in base alla destinazione e alla durata del soggiorno:

  • Anno scolastico intero: fino a 12.000 € per le destinazioni europee (incluso il Regno Unito) e fino a 15.000 € per i Paesi extra europei.
  • Semestre scolastico: fino a 9.000 € in Europa e fino a 12.000 € fuori dall’Europa.
  • Trimestre scolastico: fino a 6.000 € in Europa e fino a 9.000 € fuori dall’Europa.

L’effettiva percentuale della borsa erogata viene determinata in base alla fascia ISEE 2026 del nucleo familiare: si va dall’89% dell’importo massimo per ISEE inferiori a 8.000 € fino al 50% per ISEE superiori a 56.000 € o in assenza di DSU valida.

Calendario e modalità di presentazione delle domande

La procedura di domanda si svolge interamente online tramite il sito ufficiale dell’INPS.

Le candidature si chiudono alle ore 12:00 del 10 novembre 2026.

Il richiedente deve autenticarsi tramite SPID, CIE o CNS e accedere alla sezione “Portale Prestazioni welfare”.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’ISEE 2026 deve essere presentata entro la data di invio della domanda. I voti conseguiti a giugno 2026 vengono acquisiti in automatico dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), ma è obbligatorio verificarne la correttezza in area riservata entro il 17 novembre 2026.

L’INPS pubblicherà le graduatorie dei potenziali vincitori entro il 14 dicembre 2026.

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