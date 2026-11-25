Il Programma ITACA 2027/2028

Si è chiusa il 10 novembre la finestra per candidarsi al Bando ITACA INPS 2027/2028, che mette a disposizione 1.500 borse di studio per gli studenti delle scuole superiori che desiderano trascorrere un periodo di studio all’estero. Il contributo permette di frequentare una scuola straniera per un trimestre, un semestre o un intero anno scolastico. In fase di domanda, le famiglie hanno indicato l’area geografica e la durata del programma.

Ora, in attesa delle graduatorie previste entro il 14 dicembre, si apre una fase altrettanto importante: scegliere il Paese, la scuola ospitante, la sistemazione e l’organizzazione a cui affidare il percorso.

Anche la scuola italiana è coinvolta da vicino. Tra gli adempimenti richiesti ai vincitori, da completare tra il 9 e il 29 gennaio 2027, c’è infatti un documento dell’istituto che attesti la presa d’atto del periodo di studio all’estero.

Il ruolo della scuola italiana nell’Anno scolastico all’estero

La mobilità studentesca internazionale individuale è parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione. Le Linee di indirizzo ministeriali (Nota MIUR n. 843 del 10 aprile 2013) attribuiscono al consiglio di classe la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l’esperienza all’estero.

Le indicazioni ministeriali prevedono inoltre un percorso essenziale di studio, focalizzato sui contenuti fondamentali per la frequenza dell’anno successivo, e stabiliscono che il periodo trascorso all’estero è valido ai fini della riammissione nell’istituto di provenienza.

La stessa nota indica invece di escludere da queste esperienze gli studenti dell’ultimo anno, preparatorio all’Esame di Stato.

Anche il percorso di formazione scuola-lavoro (ex PCTO) può valorizzare l’esperienza: spetta al consiglio di classe valutarne il riconoscimento al rientro.

Una scelta costruita sullo studente

Un Anno scolastico all’estero ben riuscito comincia da una scelta fatta con cura. È proprio questa scelta che può rendere più semplice, per la scuola italiana, accompagnare lo studente nel percorso di reinserimento al rientro. Per questo Mondilla Italia, in collaborazione con San Marino Tourservice, accompagna studenti e famiglie partendo dalla persona: chi è, cosa lo appassiona, come sta con gli altri e quali sono i suoi obiettivi.

Su questa base individuiamo il Paese, la scuola ospitante e la sistemazione più adatti, tenendo conto anche della durata del programma. Le attività extracurricolari rappresentano un criterio di scelta imprescindibile, perché è proprio attraverso queste esperienze che si sviluppano molte delle competenze trasversali che la scuola italiana è chiamata a riconoscere al rientro.

Ogni destinazione risponde a un profilo diverso: il Canada, per chi ama mettersi alla prova dentro e fuori dall’aula; l’Irlanda, per chi affronta la prima grande esperienza lontano da casa e cerca un ambiente accogliente; la Spagna, per chi ama la socialità e la vita all’aria aperta; il Costa Rica, per chi desidera un’immersione culturale piena; il Regno Unito, per chi punta a una scuola d’eccellenza in una comunità vivace.

Scegliere il Paese è il primo passo: individuare il contesto scolastico e culturale più adatto allo studente significa costruire le basi di un’esperienza formativa che possa essere valorizzata anche al rientro.

Una consulenza dedicata, prima, durante e dopo l’esperienza

Scegliere un Anno scolastico all’estero è una decisione importante, per lo studente e per chi lo accompagna. Che si tratti di una famiglia che sta valutando questa opportunità per il proprio figlio o di una scuola che segue uno studente in questa scelta, Mondilla Italia e San Marino Tourservice offrono una consulenza gratuita per orientarsi tra destinazioni e durate e individuare il percorso di studio all’estero più adatto.

Alle scuole viene inoltre proposta la possibilità di partecipare a incontri dedicati alla mobilità studentesca individuale, rivolti a studenti e famiglie.

Per informazioni e richieste: studioallestero@sanmarinotourservice.com

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