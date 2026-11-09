Insulti ai prof e minacce di morte al compagno, il TAR conferma la sospensione: la sanzione a scuola ha valore educativo

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna (Sezione Prima) ha respinto integralmente il ricorso presentato dai genitori di uno studente iscritto a un Istituto di Istruzione Superiore di Bologna. La vicenda giudiziaria prendeva le mosse dal provvedimento con cui la Dirigente Scolastica, confermando la deliberazione del Consiglio di Classe straordinario e l’esito dell’Organo di Garanzia, aveva inflitto all’alunno la sanzione dell’allontanamento dalle lezioni per 10 giorni e la contestuale decadenza dalla funzione di Rappresentante di classe.

Minacce, cellulari in classe e libri strappati: le condotte contestate

Il provvedimento disciplinare è stato adottato in seguito a una serie di infrazioni, contestate e formalizzate in note sul registro di classe da ben sette docenti diversi. Nello specifico, allo studente sono stati addebitati il disturbo continuato durante l’orario scolastico, l’uso non autorizzato dello smartphone e degli auricolari, ripetute mancanze ai doveri di diligenza e puntualità, nonché offese e insulti rivolti a insegnanti e personale della scuola. Tra gli episodi maggiormente dettagliati negli atti figura il lancio di palline di carta create strappando pagine del libro di Diritto, l’uso del cellulare per estraniarsi dai colloqui educativi e, soprattutto, l’emissione di gravi insulti e minacce di morte nei confronti di un compagno di classe, “reo” di aver chiesto aiuto a uno studente di un’altra classe a causa di episodi di bullismo subiti.

I rilievi della famiglia e la questione del PDP

I genitori dell’alunno avevano adito il TAR sollevando otto distinti motivi di ricorso, contestando presunte lesioni del diritto di difesa, difetti di notifica, irregolarità nei tempi di convocazione e la presunta violazione del principio del ne bis in idem (è un principio giuridico fondamentale che vieta di giudicare o punire una persona più volte per lo stesso fatto). La difesa della famiglia sosteneva inoltre che gran parte degli episodi fosse da ricondurre alle fragilità cognitive e attentive del minore, non adeguatamente tutelate in assenza di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) tempestivamente operativo. In una successiva memoria difensiva, i ricorrenti avevano evidenziato come l’alunno, una volta formalizzato ed eseguito un PDP idoneo, avesse registrato un rendimento positivo e persino ottenuto note di merito, deducendo che il problema originario risiedesse nell’inadeguatezza del contesto didattico anziché in una tendenza all’indisciplina.

La decisione del TAR: la disciplina come elemento del processo formativo

Il Collegio giudicante ha rigettato ogni doglianza, ritenendo il ricorso infondato. La sentenza ha stabilito che la procedura disciplinare si è svolta nel pieno rispetto delle garanzie partecipative, evidenziando come la madre dello studente fosse stata avvisata e avesse preso parte alla seduta straordinaria del Consiglio di Classe. I giudici hanno giudicato del tutto ragionevole e proporzionata la decadenza dal ruolo di rappresentante di classe, osservando come fosse inammissibile mantenere in carica un alunno autore di minacce proprio verso i compagni che avrebbe dovuto rappresentare.

Nel merito della funzione della sanzione scolastica, il TAR ha ribadito un principio fondamentale: l’applicazione di misure disciplinari non collide con il diritto all’istruzione, ma rappresenta al contrario parte integrante del percorso formativo finalizzato allo sviluppo della personalità, del senso di responsabilità e delle capacità intellettuali degli studenti. Respingendo la tesi della famiglia sul PDP, il TAR ha rimarcato come sia assolutamente plausibile che il successivo ravvedimento del ragazzo sia dipeso proprio dall’effetto educativo e correttivo della sanzione ricevuta, che gli ha consentito di riflettere sui propri comportamenti. Il Tribunale ha infine condannato i ricorrenti al pagamento di 3.000 euro per le spese di giudizio in favore dell’Amministrazione scolastica.