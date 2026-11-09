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Studenti e genitori
09.11.2026

Caterina Balivo: “Mia figlia fino a tredici anni non avrà il cellulare. Sono molto rigida sui social, in casa abbiamo un telefono fisso”

Redazione
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Indice
"Ci siamo scontrati"
Laura Pausini: “Mia figlia ha undici anni e ha il cellulare, dobbiamo controllarla"

La conduttrice Caterina Balivo, mamma di due figli, uno di quattordici e una nove anni, è tornata a parlare del modo in cui educa i figli, soprattutto in merito all’uso degli smartphone, in una intervista a Il Messaggero.

“Sono molto rigida sui social, e sull’uso del telefonino in generale. Abbiamo un telefono fisso con l’agenda con i numeri. Usa quello. Fino a 13 non avrà il telefonino. Ma non è semplice perché qualche sua amica a nove anni invece già ce l’ha”. Suo figlio a 14 anni ce l’ha “ma ha solo un’ora di YouTube e TikTok, poi basta. Spero capisca che lo faccio per lui”.

“Ci siamo scontrati”

Ecco cosa aveva detto tempo fa: “Il maggiore ha il cellulare, ma non lo può portare a scuola, anche se i suoi compagni lo fanno. Su questo ci siamo scontrati. La sera alle 20 me lo deve consegnare. Ho il parental control, ma non so come, lui riesce a superarlo”.

Laura Pausini: “Mia figlia ha undici anni e ha il cellulare, dobbiamo controllarla”

Pre-adolescenti e cellulari, la questione per moltissimi genitori è complessa. Giusto non farli usare? O, come farli usare con moderazione? Di questo ha parlato un’altra vip, la cantante Laura Pausini.

Ecco cosa ha detto di sua figlia: “Ha undici anni e ha il cellulare. Dobbiamo controllarla. I ragazzi di oggi conoscono delle cose un po’ troppo presto. Io preferirei che lei me le chiedesse, è il sogno di tutti i genitori. Faccio in modo che possa essere aperta alla conoscenza delle lingue. Voglio capire cosa vuole fare, faccio domande alle sue amiche”, queste le sue parole.

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