Bando TFA sostegno 2025: date, requisiti e percorsi abbreviati

È stato pubblicato il 26 giugno 2025 il decreto ministeriale che autorizza l’avvio del TFA Sostegno X ciclo per l’anno accademico 2024/2025, ovvero il percorso di formazione per la specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.

Il nuovo ciclo si inserisce nel più ampio fabbisogno triennale comunicato dal Ministero lo scorso maggio: 90.000 posti da coprire entro il 2027, di cui 35.784 già disponibili per l’anno in corso. Le selezioni saranno organizzate dagli Atenei, che pubblicheranno bandi specifici.

I test preselettivi si svolgeranno a metà luglio 2025:

15 luglio : scuola dell’infanzia

: scuola dell’infanzia 16 luglio : scuola primaria

: scuola primaria 17 luglio : scuola secondaria di I grado

: scuola secondaria di I grado 18 luglio: scuola secondaria di II grado

Il test durerà due ore e comprenderà 60 quesiti a risposta multipla su comprensione del testo, empatia, creatività, didattica inclusiva e legislazione scolastica. I candidati che superano la preselezione con almeno 21/30 accedono alla prova scritta, seguita da una prova orale. L’intero percorso dovrà concludersi entro il 30 giugno 2026.

Chi può accedere

Per la scuola dell’infanzia e primaria, sono richiesti:

Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Diploma magistrale (compreso quello psicopedagogico e linguistico) conseguito entro l’a.s. 2001/2002

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado:

Abilitazione all’insegnamento o

Laurea magistrale + CFU richiesti o

Diploma ITP (per gli insegnamenti tecnico-pratici)

Possono inoltre accedere direttamente al corso, in soprannumero, i candidati che abbiano sospeso un ciclo precedente o non si siano iscritti pur essendo idonei, oppure siano risultati vincitori di più procedure.

Percorsi abbreviati e deroghe

Il decreto conferma che alcuni candidati, in possesso di requisiti specifici o esperienze pregresse nel sostegno, potranno accedere direttamente alla prova scritta o, in casi selezionati, al corso stesso, come previsto dal DM 92/2019. Gli Atenei potranno avviare i corsi anche prima della conclusione delle selezioni per questa categoria.

Obblighi e durata

La frequenza è obbligatoria per i tirocini e i laboratori, mentre per gli insegnamenti teorici è ammessa una tolleranza del 20% di assenze. Il corso ha una durata di circa 8 mesi.

I corsi di preparazione

