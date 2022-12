Barbacci: “Ultimi scioperi? Scelta sbagliata dall’esito prevedibile, ma cautela sulla chiusura di un’epoca”

Anche la segretaria generale della Cisl Scuola Ivana Barbacci, è intervenuta sulle parole del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Ecco il suo commento:

“Sugli ultimi scioperi, mi sarei volentieri astenuta da commenti, vista l’eloquenza dei numeri: per noi si è trattato di una scelta del tutto sbagliata, il cui esito era facilmente prevedibile. Anche per questo suggerirei cautela a chi vuol leggervi addirittura la chiusura di un’epoca: che il primato del conflitto e dell’antagonismo sia per le relazioni sociali un modello superato è noto da tempo; quanto a riconoscere il valore del confronto e del negoziato, come la CISL da sempre rivendica, non valgono le belle parole ma i fatti, dei quali dunque rimaniamo in attesa. Come avvenuto anche con altri governi, di ogni colore”.

“Sui dati ARAN, infine, una precisazione mi sembra necessaria, di fronte alle cortine fumogene generate da analisi nelle quali si mescolano dati e contesti assai diversi (addirittura partendo dal 2001, quando i comparti avevano ben altra composizione) per far dire ai numeri ciò che piace di più. La realtà che ci consegnano gli archivi è che la CISL, sulla base dei criteri oggettivi con cui si stabilisce il tasso di rappresentatività, ha conquistato nel 2019 il primo posto nel comparto istruzione e ricerca, fino ad allora occupato dalla CGIL, e che lo ha confermato nel 2022. Ne siamo ovviamente molto soddisfatti, come ho detto nei miei commenti, senza trionfalismi che io per prima considero fuori luogo. Preferiamo leggerlo, quest’ottimo risultato, come stimolo a fare ancor meglio il nostro lavoro, che è ciò che conta e che le lavoratrici e i lavoratori apprezzano”.