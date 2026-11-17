Oltre 8mila studenti, tra presenti e collegati online, hanno partecipato oggi all’incontro con Alessandro Barbero promosso dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Torino (CPSTO) in occasione della Giornata dello studente. L’evento, “Ora e (da) sempre resistenza!”, si è tenuto al Liceo Classico “Vittorio Alfieri”.

Dalla lotta di liberazione a oggi

La mattinata ha messo al centro la storia della lotta di liberazione dal nazifascismo, dal 1943 fino a oggi. A guidare il confronto con il professore sono stati Davide Stallè e Cecilia Sechi della Commissione Cultura della Consulta, dopo i saluti del neoeletto presidente Edoardo Doria, della Commissione Antifascismo e della dirigente di Ambito Territoriale Concetta Parafioriti.

















Le domande degli studenti

Secondo la Consulta, troppo spesso la Resistenza viene raccontata come “una pagina chiusa, buona solo per le celebrazioni di rito”. Le numerose domande arrivate dalle scuole della provincia, dalla platea e dalla chat della diretta streaming dimostrerebbero invece il contrario: tra i banchi c’è un bisogno urgente di capire da che parte stare, “oggi come allora”, rifiutando ogni comoda neutralità. Parlare di chi scelse di lottare per giustizia, uguaglianza e libertà, sottolineano gli studenti, significa prendere parola sulle disuguaglianze e sulle chiusure del presente.