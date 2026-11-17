Matteo Salvini torna a sfidare gli alleati sulle pensioni, nel giorno in cui scade il termine per gli emendamenti alla manovra. Il leader della Lega annuncia la nuova Quota 64 già dal 2027, ma nella legge di bilancio la misura per ora non c’è.

“In pensione a 64 anni”

In un video diffuso dal partito, Salvini promette di “superare la legge Fornero già dall’anno prossimo”, permettendo a decine di migliaia di lavoratori di uscire a 64 anni anziché a 67. Una scelta, dice, “di giustizia e buonsenso”. L’annuncio arriva dopo una riunione con il sottosegretario Claudio Durigon e il responsabile economico Alberto Gusmeroli, relatore della manovra. Il Carroccio assicura che ci sarà “la copertura finanziaria necessaria”, indicando come fonte il contributo delle banche.

Il fondo da 850 milioni

Come riporta Repubblica, nel testo, però, Quota 64 non compare. L’articolo 52 istituisce al ministero del Lavoro un fondo da 850 milioni annui dal 2027 al 2029, senza fissare età di pensionamento né contributi richiesti. Le risorse sono destinate a generiche misure di sostegno all’uscita dal lavoro, anche per soggetti in difficoltà. La Lega punta a 64 anni con 36 di contributi, ma restano da definire requisiti, eventuali penalizzazioni e costi: secondo le valutazioni nella maggioranza, servirebbe almeno raddoppiare gli 850 milioni dal secondo anno. Il contributo bancario, inoltre, è già al centro di uno scontro con gli istituti.

Lo spiraglio di FdI

Finora gli alleati erano stati freddi, soprattutto sulle coperture. Ora Marco Osnato, presidente della commissione Finanze della Camera per FdI, apre: “Siamo favorevoli”, ma vuole vedere la proposta e punta alla fase del maxi emendamento e non a quella emendativa. La strada è rafforzare la dotazione in manovra e definire Quota 64 con un provvedimento successivo, presumibilmente a gennaio.