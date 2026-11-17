Chi entra ogni mattina in un’aula della scuola dell’infanzia o della primaria come insegnante di sostegno sa bene che i documenti ufficiali, per quanto indispensabili, raccontano solo la superficie di un bambino. Nei PEI, nelle diagnosi di funzionamento e nelle griglie di osservazione troviamo parametri, obiettivi e indicatori; ma la vera partita educativa si gioca altrove, in quello spazio sottile fatto di sguardi, silenzi, posture e tempi diversi dal nostro.

In oltre venticinque anni di servizio su posto di sostegno, maturati tra la scuola dell’infanzia e la primaria, ho imparato che l’inclusione non consiste nel chiedere a un alunno di adattarsi a un modello unico, né nel limitarsi a semplificare una scheda didattica. Includere significa cambiare prospettiva: smettere di leggere lo spettro autistico come una mancanza o un muro chiuso, e iniziare a riconoscerlo come un’architettura percettiva, sensoriale ed emotiva differente, che chiede chiavi di accesso su misura.

Da questa osservazione quotidiana tra i banchi, è nato il mio saggio “Autismo. Architetture Invisibili”, un percorso che prova a coniugare il rigore pedagogico con la sensibilità narrativa. Accanto alla saggistica scolastica, il bisogno di dare parola alle sfumature dell’animo umano attraversa da anni anche la mia produzione poetica, aforistica e di narrativa simbolica — con opere come “Azimut di fuoco”, “La rinascita di Hans”, “L’arpeggio di carta”, “Il tempo che ascolta”, “Il bambino che cucì l’infinito”, “Il novello Principe e altri racconti”, “Il naufrago delle ali grigie” e “Lanterna di Vento”, ecc. — perché credo profondamente che educare e scrivere nascano dalla stessa radice: restituire voce a ciò che spesso resta silenzioso.

Oggi la scuola italiana affronta sfide complesse, spesso schiacciata tra burocrazia, carenza di continuità didattica e urgenze organizzative. Eppure, la qualità della nostra scuola pubblica continua a misurarsi sulla capacità di non lasciare indietro nessuno, trasformando la fragilità in risorsa condivisa per l’intero gruppo classe. Quando un docente riesce a costruire anche un solo corridoio relazionale, non cambia soltanto la giornata di un bambino, ma il clima umano dell’intera aula.

Antonio Aschiarolo