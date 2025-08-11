Home I lettori ci scrivono Ben venga la “festa dell’uomo” se serve ad approfondire il dibattito sulla...

Ben venga la “festa dell’uomo” se serve ad approfondire il dibattito sulla parità di genere

Da docente vorrei esprimere il mio plauso e sostegno all’assessore Cinzia Petetta che ha proposto di celebrare la “Giornata internazionale dell’uomo”.
Nella scuola si contribuisce a “fare cultura” e sembra davvero indispensabile riproporre una visione equilibrata dei due sessi: se la “festa dell’uomo” può in qualche modo riportare al centro del dibattito l’importanza della complementarietà tra sessi, ben venga la festa dell’uomo. Lo dico però anche da donna, è diventato insopportabile farci trattare come una specie in via di estinzione, come accaduto in passato con le quote rosa e di recente il reato del cosiddetto “femminicidio”.
Sembra ormai indispensabile, oggi, chiedere la parità, non per la donna, bensì per l’uomo, considerato a tutti gli effetti un orco a prescindere, solo in quanto maschio, secondo l’opinione di certe femministe. Tentare nuove strade per superare l’ostilità e l’aggressività da parte di una certa categoria di donne nei confronti dell’uomo è sicuramente un modo costruttivo per riproporre ruoli diversi tra maschio e femmina, sanciti dalla natura: protezione, accoglienza, rispetto, tenerezza…
Per ricostruire la famiglia, nucleo fondante della società, serve capire quali sono stati gli errori del passato per cercare di emendarli. In particolare, io penso alla legge 194/78 e all’articolo cinque, che esclude l’uomo dal processo di decisione abortiva, delegata in esclusiva alla donna. Oltre ad avere in questo modo condannato a morte dei bambini innocenti, dal momento che una legge fa anche cultura, si è ingenerato un modo di pensare che considera l’uomo privo di diritti in merito al figlio concepito da entrambi, padre e madre.
Nell’arco di cinquant’anni ormai l’uomo ha abdicato al proprio ruolo di protezione della donna e del bambino, facendo un passo indietro sui propri doveri e contribuendo in questo modo a creare una mentalità perdente, agli occhi di noi donne che ancora crediamo di poter avere un supporto in un momento di difficoltà. Rimettiamo al centro la questione, creiamo un dibattito: la “festa dell’uomo” può esserne il punto di partenza.

Prof. Vittoria Criscuolo, vicepresidente Comitato “Pro-life insieme

