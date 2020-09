Berlusconi positivo al Covid19

Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per il Covid. A confermarlo all’Adnkronos è il suo medico curante, Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Virus maligno ma democratico e la cui capacità di contagio è anche subdola per cui anche quanto accaduto a Berlusconi, a cui vanno i nostri migliori auguri, dovrebbe far riflettere e nello stesso tempo non consentire, alla riapertura delle scuole, di derogare alle regole dettate dal Ministero della salute.

Ormai è sempre più evidente che col virus non si può scherzare né prendere sottogamba tutte le precauzioni necessarie.

“Berlusconi – continua il comunicato- è asintomatico e in isolamento a domicilio”; il leader di Forza Italia, spiega Zangrillo, è stato sottoposto a tampone “per un recente soggiorno in Sardegna”.

“In quei giorni, tra gli altri- sottolinea Il Fatto Quotidiano- Berlusconi aveva incontrato anche l’imprenditore Flavio Briatore”.

A dare la notizia un comunicato di Forza Italia che ha informato, scrivendo che “in seguito a un ulteriore controllo precauzionale il presidente Berlusconi è risultato positivo Sars-Cov-2”.

“Il Presidente – comunica Forza Italia – continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto”.