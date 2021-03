Bianchi apre ai sindacati: nel Patto per l’Istruzione si parlerà anche di rinnovo contrattuale

Martedì 16 marzo 2021 il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha convocato le organizzazioni sindacali confederali per discutere di un Patto per l’Istruzione e la Formazione.

Un impegno che è il segnale, da parte del ministro Bianchi, di una apertura nei confronti del sindacato, aspetto che con la ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina era venuto a mancare sin dai primi mesi del suo mandato. Il sindacato FLC CGIL promette di portare sul tavolo del confronto anche la questione del rinnovo contrattuale, oltre alle criticità legate alla mobilità e al precariato.

Il comunicato di FLC CGIL

La FLC CGIL porterà sul tavolo del confronto il tema nodale degli investimenti per la valorizzazione del sistema scolastico e del personale docente, dunque chiederà un impegno concreto per il superamento delle problematiche legate alla mobilità, alla precarietà, alla dotazione organica da rafforzare per aggredire la dispersione scolastica attraverso l’ampliamento del tempo scuola in tutto il Paese e, soprattutto, al rinnovo del contratto nazionale di lavoro.

