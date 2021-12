Bianchi: “Continuiamo a vaccinarci”. Il video messaggio di auguri del ministro dell’Istruzione

Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha voluto dedicare un video messaggio a tutti gli studenti e le studentesse, alle famiglie e al personale scolastico per augurare buone feste. Ecco il messaggio che ha postato sui propri canali social e il video.

“Care ragazze, cari ragazzi, care famiglie, un saluto a tutto il personale scolastico. Voglio augurarvi buone feste e, soprattutto, un buon 2022 in cui si possa tornare, finalmente, alla nostra normalità. Il governo, come sapete, è impegnato da mesi in una campagna di vaccinazione alla quale molti di voi hanno già aderito con grande entusiasmo e con grande responsabilità. Continuiamo a farlo, continuiamo a vaccinarci. Dobbiamo avere fiducia nella scienza. È un gesto di responsabilità, di amicizia, di protezione”.