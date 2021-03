Bianchi, linee pedagogiche 0-6 anni: “La più importante sfida educativa e sociale” [VIDEO]

Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi è intervenuto al lancio della campagna di consultazione pubblica sulle Linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6 anni.

Durante il corso della consultazione, Bianchi ha dichiarato: “Lo zerosei è forse la più importante sfida educativa e sociale che oggi abbiamo. Ce l’abbiamo chiaro perché la pandemia ci ha messo con le spalle al muro, facendoci vedere le cose che sapevamo anche prima.”

E continua: “Una scuola è un luogo dove si crea eguaglianza. Non si deve trascurare adesso per poi pensare ‘tanto poi alla primaria o al liceo recuperiamo’. L’eguaglianza si costruisce fin da subito e la scuola dell’infanzia è lo specchio della società.

Inoltre, aggiunge: “Noi abbiamo un paese che è ancora diviso, soprattutto nella distribuzione dei servizi 0-3 e 3-6. Ciò richiede una riflessione, non è solo un problema del Sud, ma Nazionale. Un bambino che nasce nel ferrarese o a Bagheria ha lo stesso diritto fin dallo 0 e non dai 18 anni.”

“Io sono convinto che queste linee guida siano materia di un grande dibattito nazionale – conclude il ministro – C’è una tentazione, quella di dire che è colpa del Covid, come se gli attuali problemi fossero una conseguenza della pandemia. Io credo che siano stati messi a nudo i problemi, invece. Non sono nati lo scorso anno. Sono problemi costitutivi e fondanti della nazione, per questo richiedono una rifondazione del Paese.”

