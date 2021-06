Bianchi sulla Dad: “Non è stata il demonio, ma un’opportunità”

La Dad non è il demonio, ma un’opportunità per i ragazzi. Ad affermarlo il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, intervenuto alla cerimonia di premiazione del progetto “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione” a Montecitorio.

“In questi lunghi mesi i nostri ragazzi hanno lavorato, gli insegnanti hanno lavorato. È stato un lungo periodo in cui sono cresciute delle piantine nuove e spetta noi aiutare loro per far sì che queste piantine diventino alberi, diventino anche il Paese nuovo” ha dichiarato il ministro dell’istruzione.

Bianchi si è ancora soffermato sui ragazzi, motore del nostro Paese: “Grazie ai nostri ragazzi che ci hanno insegnato come i valori della Costituzione sono materia viva della nostra vita quotidiana e nella massima difficoltà il nostro Paese è capace di reagire ripartendo dalle scuole e ripartendo dall’idea che stiamo lavorando insieme per il nostro Paese”.