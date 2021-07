Bianchi: vaccinatevi, ognuno dia il suo contributo. L’appello per l’inizio scuola

“Stiamo lavorando per preparare il rientro in sicurezza a settembre. È un lavoro di squadra che richiama tutti alle proprie responsabilità, ognuna e ognuno può dare il proprio contributo. Questo è vaccinarsi: un gesto semplice eppure potentissimo”. Così il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi sui suoi canali social per spingere il mondo della scuola alla vaccinazione.

Stiamo lavorando per preparare il rientro in sicurezza a settembre.

È un lavoro di squadra che richiama tutti alle proprie responsabilità, ognuna e ognuno può dare il proprio contributo.



Questo è vaccinarsi: un gesto semplice eppure potentissimo.



Per la #scuola #ioMIvaccino pic.twitter.com/iWIdsOkopA — Patrizio Bianchi (@ProfPBianchi) July 27, 2021

Nel pomeriggio di oggi 27 luglio, peraltro, il Ministro incontrerà i sindacati proprio sul tema dell’obbligo vaccinale, del green pass, del rientro a scuola, di cui abbiamo discusso anche nell’appuntamento della Tecnica della Scuola Live con Valentina Aprea, deputata di Forza Italia; Ivana Barbacci, Segretario generale aggiunto di Cisl scuola; Rossano Sasso, sottosegretario all’Istruzione; e il nostro direttore Alessandro Giuliani.

RIVEDI LA DIRETTA