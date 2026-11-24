I COBAS SCUOLA promuovono una raccolta firme per chiedere che gli stipendi dei/delle docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado siano aumentati fino a raggiungere quelli dei/delle docenti della scuola secondaria di 2° grado, a parità di anzianità di servizio. La parità retributiva deve essere raggiunta aumentando gli stipendi più bassi, senza ridurre quelli di nessun/a docente.

Riteniamo che le attuali differenze retributive siano ingiustificate e debbano essere superate perché:

La funzione docente è unitaria: tutti/e i/le docenti contribuiscono, nelle diverse fasi del percorso scolastico, all’istruzione, alla formazione e all’educazione delle nuove generazioni. Ogni ordine e grado svolge un ruolo indispensabile e nessuno può essere considerato meno importante degli altri.

tutti/e i/le docenti contribuiscono, nelle diverse fasi del percorso scolastico, all’istruzione, alla formazione e all’educazione delle nuove generazioni. Ogni ordine e grado svolge un ruolo indispensabile e nessuno può essere considerato meno importante degli altri. La funzione richiede competenze e responsabilità: l’accesso all’insegnamento prevede titoli di studio universitari, abilitazione ove richiesta e procedure selettive per l’immissione in ruolo.

l’accesso all’insegnamento prevede titoli di studio universitari, abilitazione ove richiesta e procedure selettive per l’immissione in ruolo. Il lavoro educativo ha pari dignità: progettare, insegnare, valutare, accompagnare la crescita degli/delle alunni/alunne, studenti/studentesse e garantire il diritto all’istruzione sono compiti essenziali in ogni segmento del sistema scolastico. Le specificità delle diverse fasce d’età non giustificano una gerarchia economica tra chi insegna.

progettare, insegnare, valutare, accompagnare la crescita degli/delle alunni/alunne, studenti/studentesse e garantire il diritto all’istruzione sono compiti essenziali in ogni segmento del sistema scolastico. Le specificità delle diverse fasce d’età non giustificano una gerarchia economica tra chi insegna. Le differenze salariali alimentano una divisione ingiusta: attribuire retribuzioni diverse a docenti che condividono la medesima funzione fondamentale indebolisce il riconoscimento della docenza come funzione unitaria e crea disparità all’interno della stessa categoria.

attribuire retribuzioni diverse a docenti che condividono la medesima funzione fondamentale indebolisce il riconoscimento della docenza come funzione unitaria e crea disparità all’interno della stessa categoria. Il riconoscimento economico deve valorizzare tutta la categoria: la retribuzione deve riflettere la funzione svolta, la preparazione richiesta e le responsabilità assunte, senza svalutare il lavoro di chi opera nella scuola dell’infanzia, nella primaria o negli altri ordini e gradi.

Di seguito il link per firmare la petizione.

https://www.ipetitions.com/p/parita-retributiva-per-ile-docenti-di-ogni-ordine-e-grado-2

Esecutivo nazionale COBAS Scuola

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