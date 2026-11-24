I COBAS SCUOLA promuovono una raccolta firme per chiedere che gli stipendi dei/delle docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado siano aumentati fino a raggiungere quelli dei/delle docenti della scuola secondaria di 2° grado, a parità di anzianità di servizio. La parità retributiva deve essere raggiunta aumentando gli stipendi più bassi, senza ridurre quelli di nessun/a docente.
Riteniamo che le attuali differenze retributive siano ingiustificate e debbano essere superate perché:
- La funzione docente è unitaria: tutti/e i/le docenti contribuiscono, nelle diverse fasi del percorso scolastico, all’istruzione, alla formazione e all’educazione delle nuove generazioni. Ogni ordine e grado svolge un ruolo indispensabile e nessuno può essere considerato meno importante degli altri.
- La funzione richiede competenze e responsabilità: l’accesso all’insegnamento prevede titoli di studio universitari, abilitazione ove richiesta e procedure selettive per l’immissione in ruolo.
- Il lavoro educativo ha pari dignità: progettare, insegnare, valutare, accompagnare la crescita degli/delle alunni/alunne, studenti/studentesse e garantire il diritto all’istruzione sono compiti essenziali in ogni segmento del sistema scolastico. Le specificità delle diverse fasce d’età non giustificano una gerarchia economica tra chi insegna.
- Le differenze salariali alimentano una divisione ingiusta: attribuire retribuzioni diverse a docenti che condividono la medesima funzione fondamentale indebolisce il riconoscimento della docenza come funzione unitaria e crea disparità all’interno della stessa categoria.
- Il riconoscimento economico deve valorizzare tutta la categoria: la retribuzione deve riflettere la funzione svolta, la preparazione richiesta e le responsabilità assunte, senza svalutare il lavoro di chi opera nella scuola dell’infanzia, nella primaria o negli altri ordini e gradi.
Di seguito il link per firmare la petizione.
https://www.ipetitions.com/p/parita-retributiva-per-ile-docenti-di-ogni-ordine-e-grado-2
Esecutivo nazionale COBAS Scuola
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